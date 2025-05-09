前民政處長張淵翔羈押 基市府發言人呂謦煒接掌民政處

基隆市前民政處長張淵翔因涉非法利用戶政系統查個人資料幫助罷免，張淵翔請辭獲准，基隆市長謝國樑今天（9日）宣布基隆市府發言人呂謦煒接任民政處長。（記者俞肇福攝）

2025/05/09 11:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕因為罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪連署案引起的基隆政治風暴，前基隆市民政處長張淵翔於4月30日請辭獲准，並於日前遭檢方二度聲押獲准；基隆市長謝國樑今天（9日）早上宣布民政處長一職，將由31歲的基隆市政府發言人呂謦煒出任。

呂謦煒今年31歲，原任基隆市政府發言人，畢業於國立台灣大學國家發展研究所碩士及政治學系學士，從政履歷豐富，2016年成功當選國民黨青年團第11屆總團長暨指定中央常務委員，曾任2020年李眉蓁競選高雄市長時高雄市長競選發言人、國民黨文傳會副發言人等職，謝國樑勉勵呂謦煒，能以過去豐富經驗，為基隆里鄰注入更多新活力，為目前各方面在蛻變中的基隆，帶來更新的氣象。

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謝國樑表示，呂謦煒進入基隆市政體系，即無時無刻隨同他參與各類型活動，並處理回應上百項的重大議題，處理大型公共事務的學養經驗俱佳，在各種經驗累積後，是目前市府非常適合接任民政處長的管理與應對人選。最後他期許目前民政體系團隊，能儘快和新任處長呂謦煒，進行業務上的互動，以利其用更高的視野，掌握基隆地方生態。

呂謦煒2024年3月26日出任基隆市政府發言人，他到基隆市政府上班的前一個工作是國民黨中央黨部副發言人，學歷是台灣大學政治學碩士，曾任國民黨青年團總團長，2020年李眉蓁競選高雄市長時，呂擔任競總發言人。一方面由於其高雄出身的背景，以及曾任高雄市前鎮區青工會長的經歷，外界多視其為韓國瑜系統人馬。

呂謦煒上次從國民黨中央黨部借調到基隆市政府擔任發言人，也被外界視為是黨中央派駐在基隆市府的「援軍」；此次，再度臨危受命接下民政處長職務，面對即將開議的基隆市議會，來自高雄的呂謦煒孤身一人，究竟是否如他喜愛的哆啦A夢擁有用不完的「應援」寶物，及時幫謝國樑化解因連署罷免2位民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪引爆的政治風暴，有待觀察。

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