國民黨南市黨部涉幽靈連署11人被訴 謝龍介撇責但坦言「很怕」

擔任台南市黨部主委的國民黨立委謝龍介今日上午參加國民黨網路直播節目「鄉民早安」。（圖擷取自網路）

2025/05/09 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕台南地檢署偵辦國民黨罷免綠營立委幽靈連署案，昨日將國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人起訴，擔任台南市黨部主委的國民黨立委謝龍介今日上午在國民黨網路直播節目「鄉民早安」中表示，台南地檢署在起訴書中提及，黨部其他人另分案偵辦，「其他人是誰？」他並坦言，「我是很怕」，民進黨動用司法劍指想要除掉的政治人物，他了解賴清德總統會貫徹意志，「我還是很怕！」

謝龍介並撇清責任，強調自己沒有介入幽靈連署案。他說，「有人很失望」，民進黨覺得他不可能不知情，還說如果再有新事證，謝龍介會跑不掉，「有就有，沒有就沒有，因為事務性的行政的事務，我根本沒......，我是負責募款來發薪水啊！」「他們的終極目標就是我，他會故意放走我嗎？如果我有（涉案），那他也沒有通知我去說明，結果就起訴這些人。」

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謝龍介並爆料，他聽說，有40幾個人被調查，將近50個人，這些人都被問到，「謝龍介有沒有交代你做什麼？」「這些人幾乎跟我連接觸都沒有」，他並拿起自己的手機邊看邊說，「我這個LINE啊，我是沒有在刪除的」，「我為人本來就是坦蕩蕩，有什麼說什麼。」

謝龍介還說，他在檢方起訴的第一時間就講，「如果你因為時間來不及，長官有任務，你做了不該做的事，因為來不及，然後你有去抄寫，你就認，本來就這樣啊！」他並表示，司法應該盡快釐清真相，但如果是政治勢力想要操控，扭曲司法公正性，人民怒火就會反撲！

他痛批，賴政府現在用組織犯罪偵辦國民黨，接下來就是要解散政黨，但民進黨執政8年來的官商勾結，才是組織犯罪，「一條龍的光電把國家的錢，洗到派系口袋。」

謝龍介指出，他會支持者這些被起訴的相關人員在法院捍衛清白，並聘請律師協助他們，而且不會退縮，會繼續推動第2階段連署工作，目前相關工作已經移由台南市議會國民黨團接手，前幾天黨團召開記者會說要召募連署志工，有誤餐費及終點費，被綠營質疑，「奇怪！你們拿國家的錢，我們是拿自己的錢，找一些志工來幫忙......，你也『機機車車』的，對不對，然後他們便宜行事寫了（連署），你們就要打死他，我們現在很慎重的找人來盯著寫，你又想不開，民進黨真的是精神錯亂！」

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