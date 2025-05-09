罷免第2階段送件 羅明才：試圖用25％民意罷免得票率60％的人

目標罷免新北市立委第11選區藍委羅明才的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件。（記者黃子暘攝）

2025/05/09 11:10

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〔記者黃子暘／新北報導〕目標罷免新北市立委第11選區藍委羅明才的罷團「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會送交3萬4076份第二階段連署書。羅明才發表聲明回應，「惡罷」不斷透過造謠、抹紅、抹黑對他攻擊、詆毀，「試圖利用25%的民意罷免得票率60%」的他，形同是霸凌選民投給他的神聖一票，台灣「國難當前」，面對外在挑戰沒有內耗空間，呼籲選民反惡罷，投下不同意罷免。

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羅明才表示，他在在地鄉親長久支持下獲得6成民意支持而當選，並為新店爭取2000多億元建設、為新北爭取每年增加374億元的統籌分配稅款（指「財政收支劃分法」修法）「終結了看顏色分資源」，現在卻看到惡罷想用25％民意罷免得票率60％的他，「難道不是在霸凌大家當初那神聖的一票嗎」？

羅明才說，面對關稅戰、貨幣戰、國戰戰，挑戰接踵而來，台灣國難當前，沒有內耗空間，但社會卻被惡罷綁架，被惡罷虛耗空轉、一事無成，「究竟是『惡罷』的假民主重要？還是團結對外救台灣重要？」

羅明才指出，惡罷正在傷害台灣最珍貴的民主、罷免所有不同於民進黨的聲音，呼籲選民勿再沉默，要出門投下不同意罷免票，「告訴民進黨，民主不是民進黨做主」，藉由「不同意罷免」方能拯救台灣民主，「否則明天的台灣只剩下一種聲音，綠色的聲音！」

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