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    朱立倫納粹說引9國譴責 黃帝穎：超越慈禧的男人

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/05/09 10:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發國際譴責。對此律師黃帝穎表示，德國、美國、歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典，累計九個民主國家都譴責朱立倫的發言，慈禧只戰八國，朱立倫戰九國，朱是超越慈禧的男人。

    黃帝穎在臉書PO文表示，昨晚英國及瑞典也表態了，英國及瑞典代表處轉發德國聲明，不同意國民黨主席朱立倫曲解納粹錯誤類比民主台灣！朱立倫丟臉丟到全世界，德國在台協會正式發出英文聲明「對朱立倫的言論感到失望與不安」，歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典均轉發德國聲明，剛好八國表態反對朱立倫曲解納粹。

    黃帝穎提到，還有美國，國民黨強推國會擴權法案，「美國在台協會」前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者發布聯合聲明，痛批藍白「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」。在台投資超過700億美元的「歐洲商會」也對國民黨擴權法案提出警示。

    黃帝穎指出，德國、美國、歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典，累計九個民主國家，美歐文明世界已九國聯軍，但「世界級法盲」朱立倫竟率領國民黨義和團，對著民主法治普世價值怒嗆「別干預內政」（意思是本黨刀槍不入）。

    黃帝穎大酸，慈禧只戰八國，朱立倫戰九國，朱是超越慈禧的男人，大罷免要將破壞台灣國際信任的國民黨逐出立法院。

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