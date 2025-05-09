朱立倫扯納粹引國際撻伐 蔣萬安：不恰當

台北市長蔣萬安接受市議員洪健益的質詢。（記者田裕華攝）

2025/05/09 10:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前以希特勒類比總統賴清德，引發國際譴責。台北市長蔣萬安今（9日）接受議員質詢問到此問題，也指出朱立倫的言論並不恰當。

蔣萬安今赴議會進行專案報告，民進黨議員洪健益表示，沒有國就沒有家，慶幸台灣擁有民主，但這兩天希特勒與納粹被拿來錯誤類比，他認為他國的歷史傷痛不應被政治消費，蔣萬安是否認同？蔣萬安對此點點頭。

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洪健益批評，納粹的歷史歷歷在目，而朱立倫公然踐踏國際的道德底線，請問蔣萬安對此有何看法？朱立倫是否失言需要道歉？

蔣萬安表示，尊重歷史事實，支持反省檢討，朱立倫的話主要反映台灣目前的政治狀況，不希望變成一言堂，基層很多民眾也有台灣不夠民主的意見與看法。

洪健益追問，朱立倫的言論是否該檢討？蔣萬安回應，他認為並不恰當，也強調不管對於任何黨派的政治人物說話，要有一致的檢視標準；他並提及民進黨籍高雄市長陳其邁過去也曾提前行政院長江宜樺獨裁如希特勒。

洪健益當場雙手為蔣萬安比讚並說，尊重蔣萬安的看法，也表達感謝，因為蔣認為朱的言論需要檢討改進，而納粹、希特勒等字眼真的不該在國民黨出現，台灣從威權到民主的過程難能可貴，希望蔣萬安說的話能夠轉達給朱立倫，朱應該公開道歉。

蔣萬安今赴議會專案報告。（記者甘孟霖攝）

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