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    首頁　>　政治

    國民黨基隆主委吳國勝收押禁見 又2名區主任交保

    基隆地檢署昨天下午約談國民黨七堵區服務處主任鄭芝庭、與暖暖區主任李貞儀後，分別諭知鄭5萬、李15萬元交保。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署昨天下午約談國民黨七堵區服務處主任鄭芝庭、與暖暖區主任李貞儀後，分別諭知鄭5萬、李15萬元交保。（記者林嘉東攝）

    2025/05/09 09:56

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署上月底偵辦藍營罷免民進黨市議員涉及死亡連署案，昨天凌晨向法院聲請羈押國民黨基隆市黨部主委吳國勝後，下午另約談國民黨七堵區服務處主任鄭芝庭、暖暖區主任李貞儀，今（9日）凌晨3時許，認定鄭、李2人涉犯偽造文書等罪，分別諭知鄭5萬、李15萬元交保。這也是國民黨仁愛區主任張金發上月29日被法院羈押禁見後，再有黨部區主任被檢方約談後交保。

    基隆地檢署7日指揮法務部調查局基隆市調查站，第二度搜索國民黨基隆市黨部，以及主委吳國勝、前副書記長韓吉元住處後，昨凌晨以吳涉偽造文書等罪，有勾串共犯、證人等新事證，向基隆地院聲請羈押禁見，諭知韓10萬元交保；法院漏夜召開羈押庭後，深夜10時許裁准將吳羈押禁見。

    檢方昨清晨向法院聲押吳國勝後，昨天近午另約談國民黨七堵區主任鄭芝庭、暖暖區主任李貞儀，釐清2人參與罷免民進黨基隆市議員負責的部分與如何分工等細節。檢方今天凌晨複訊至凌晨3時許認定鄭、李2人涉犯偽造文書等罪，分別諭知鄭5萬元、李15萬元交保。

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