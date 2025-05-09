朱亞虎坦承捐民眾黨210萬是行賄前金 吳靜怡：賄款與裁示的時機高度吻合

台北地方法院8日審理京華城容積等弊案，傳喚已認罪且獲緩起訴確定鼎越開發前董事長朱亞虎作證。（資料照）

2025/05/09 10:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，8日傳喚已認罪且獲緩起訴確定的鼎越開發前董事長朱亞虎作證，朱亞虎重申，威京集團7名幹部合捐210萬元給民眾黨，是為了爭取京華城12萬284平方公尺樓地板的行賄前金，「所以我認罪，這代表我的懺悔」。對此媒體人吳靜怡表示，京華城案容積放大的關鍵時程：2020年2月與3月的「巧合」，賄款與裁示的時機高度吻合，顯示這筆捐款並非無償的政治支持，而是意圖影響柯文哲對京華城容積率調整的決策。

吳靜怡在臉書PO文表示，「行賄是我做了，我認罪，這也代表我的初心、我的懺悔。」鼎越開發前董事長朱亞虎在法庭上震撼自白，他坦承，2020年協助威京集團透過7名人頭捐款210萬元給民眾黨，表面上是政治獻金，實則是有條件的利益交換，目的在於影響京華城容積率的調整。這一證詞如利刃般刺破柯文哲的無罪防線，也讓威京集團主席沈慶京的「政治獻金」包裝徹底曝光。

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吳靜怡指出，京華城案容積放大的關鍵時程：2020年2月與3月的「巧合」，2020年2月20日：朱亞虎安排沈慶京與柯文哲在市府11樓會面。雖然朱亞虎未參與談話，但他推測「100%在討論京華城案」，因為這是威京集團的頭等大事。會後，沈慶京「笑容滿面」，還傳簡訊給中華工程女主管表示「守住」「情況令老闆滿意」。憑藉與沈慶京的眷村情誼，朱亞虎認為會談進展順利。

吳靜怡續指，2020年3月10日：柯文哲在便當會上公開裁示：「請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。」隨後，沈慶京一邊指示法務經理陳俊源撰寫函文，向柯文哲提出回復12萬0284.39平方公尺樓地板面積的訴求，一邊命財務經理張志澄與朱亞虎安排210萬元捐款。這筆錢被拆成7人各30萬元的捐款，刻意包裝成政治獻金，掩蓋其行賄本質，賄款與裁示的時機高度吻合，顯示這筆捐款並非無償的政治支持，而是意圖影響柯文哲對京華城容積率調整的決策。

吳靜怡分析，柯文哲的「親信」李文宗，沒有朕的允許誰能接近威京集團？朱亞虎透露，他與柯文哲的親信李文宗（柯辦前主任）多次討論京華城案，並在捐款後傳訊息給李文宗，希望「轉達善意給柯文哲」，李文宗與威京集團的密切互動，怎麼可能未經柯文哲授意？雖然朱亞虎忘記具體談話細節，但他堅稱「一定有談過」，令人質疑柯文哲是否透過李文宗間接知情或參與其中。

吳靜怡直言，在柯文哲任內，京華城的容積率從560%暴增至840%，為沈慶京的集團帶來121億元的鉅額利益，檢方指控，柯文哲明知此舉違法，仍收受沈慶京1710萬元的賄款，其中210萬元以政治獻金形式流入民眾黨，朱亞虎的證詞無疑為這一指控提供了關鍵佐證。

吳靜怡怒批，柯文哲被羈押，卻能靠自己粉專頻頻斷章取義亂帶司法風向，台灣是允許被告人這樣進行空中串證嗎？這實在，太離譜了！

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