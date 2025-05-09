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    幽靈連署案國民黨中央可能被搜索 許宇甄：必須要有明確司法證據

    國民黨立委、國民黨組發會主委許宇甄。（資料照）

    國民黨立委、國民黨組發會主委許宇甄。（資料照）

    2025/05/09 09:55

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨台南市黨部幽靈連署案簽結，11人被起訴，對於接下來國民黨中央可能被搜索，國民黨立委、國民黨組發會主委許宇甄表示，搜索黨中央必須要有明確的司法證據，不是他們想搜索就搜索，她也強調自己無所畏懼。

    許宇甄表示，之前民進黨秘書長林右昌對外說國民黨是組織犯罪，中選會主委李進勇也毫不諱言的說用組織犯罪。最近檢方、法院大動作在這的短時間內、49天就可以簽結，一套劇本都已經寫好了，要如何來去辦國民黨，辦藍不辦綠。

    許宇甄表示，從各項民調也看出來，其實民眾也覺得對於我們現在的司法非常不信任，對民進黨的檢調、司法都無所不用其極迫害在野黨，這是非常明顯易見的，我們努力迎戰，絕對不會屈服於司法。

    對於組發會是否會沙盤推演接下來的搜索？許宇甄表示，最近各位看到，在組發會有一個直播間，就是要讓大家知道組發會坦蕩蕩，平常所作所為的辦公狀況就是開大門走大路，決不畏懼。

    媒體詢問之後國民黨中央是否被搜索？許宇甄表示，搜索黨中央必須要有明確的司法證據，不是他們想搜索就搜索，而且搜索最大在野黨要有很明確的事證，不能隨意亂搜索，

    媒體追問許宇甄是否會害怕？徐強調，她本身來說有很多臆測，但沒有做的事情就沒有做，「我無所畏懼」。

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