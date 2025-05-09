罷免羅明才送件3萬4076份 拔羅波：持續收件盼40天達成130％目標

目標罷免新北市立委第11選區的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件。（記者黃子暘攝）

2025/05/09 09:57

〔記者黃子暘／新北報導〕多地罷免國民黨籍立委的罷團陸續完成第2階連署送件，目標罷免新北市立委第11選區的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件；琪琪表示，今日送出3萬4076份連署書，為法定門檻115％，拔羅波後續仍持續收件，希望在未來40天達成130％的安全目標。吳柏瑋說，感謝響應連署的民眾、志工、友好罷團等，讓台灣民主即將迎來天光，罷免羅明才並非不可能，而是成為現實。

琪琪表示，今日送交3萬4076份連署書，是拔羅波全體志工從3月13日起這2個多月來，從街頭上、巷弄裡、民眾的手中一份一份收集來的，所有資料都一筆不茍，每個簽名都絕對真實；當幾乎所有人都認為罷免羅明才是不可能的任務時，第11選區志工與民眾仍憑藉決心完成2階段連署、挺進第3階段投票，展現守護家園、民主、不向任何境內境外勢力或其代理人妥協的決心。

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琪琪說，拔羅波陸戰的活動場次超過643場，活動時數超過2500小時，參與人次也超過了3541人次，盼藉此提供大家再選擇的機會，「做為公民團體，我們絕不樂見國民黨潰敗，我們更希望台灣有一個健康的反對黨」，琪琪表示，這並非政治鬥爭，而是守住中華民國的自救行動，「我們要用憲法賦予人民的罷免權利提醒所有民意代表：權力的賦予來自人民，也能隨時被人民收回」，罷團投入許多心力，是要讓中華民國成為一個「新而獨立」的國家。

「當然，我們也要感謝羅明才委員」，琪琪指出，羅明才回應罷團要求，公開向支持者喊話，盼支持者理性思辨、尊重罷免合法權利，也感謝反對罷免的民眾，除了極端少數者，多數人都非常理性。

吳柏瑋表示，志工日以繼夜努力、犧牲陪伴親友、玩樂的時間，展現公民意志，將連署書一份份從民眾手中收集、送交選委會，這3萬4076份連署書就代表新店民眾希望改變，大家身為勇敢的台灣人一起站在這裡，要向響應連署的勇敢民眾致謝，因為這份勇敢讓台灣民主即將迎來天光，也感謝志工不畏謾罵、攻擊、恐嚇，仍在街頭成為民主第一線；團隊至今仍在新店街頭巷尾努力收件，「罷免羅明才並非不可能、而是成為現實」，罷免活動即將為新店帶來不一樣的未來、為第11選區帶來乾淨政治。

拔羅波指出，罷免羅明才第2階段法定門檻為2萬9664份，罷團目標為3萬8563份（法定門檻129.99%）；今日送交3萬4076份連署書，為法定門檻的114.87%。

隨後罷團志工一起喊出口號，「蘿蔔拔起來，黑道不要來，罷免羅明才，新店有未來」，並將連署一箱箱搬運上推車，送交選委會，連署書現正由選委會清點中。

目標罷免新北市立委第11選區的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件。（記者黃子暘攝）

目標罷免新北市立委第11選區的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件。（記者黃子暘攝）

目標罷免新北市立委第11選區的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件。（記者黃子暘攝）

目標罷免新北市立委第11選區的「拔羅波」今（9）日由領銜人吳柏瑋、發言人琪琪等率團前往新北市選舉委員會交件。（記者黃子暘攝）

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