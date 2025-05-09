批朱立倫踩國際社會大地雷還硬拗 馮睎乾：突破港警的下限

國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會、以色列駐台辦事處發聲明譴責，香港作家馮睎乾指出，朱立倫踩到國際社會大地雷，先後被德國跟以色列狠狠打臉，不但不道歉，還反過來硬拗，突破港警的下限。（資料照）

2025/05/09 12:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會、以色列駐台辦事處發聲明譴責，香港作家馮睎乾指出，過去香港警察也曾把自己講成猶太人，暗示法院跟香港人是納粹，但隨後遭到德國及以色列反彈，港警也隨即道歉。反觀朱立倫踩到國際社會大地雷，先後被德國跟以色列狠狠打臉，不但不道歉，還反過來硬拗，突破港警的下限。

馮睎乾在臉書發文指出，朱立倫跟香港警察，到底差在哪？他表示今日的台灣跟納粹暴政根本沒得比。台灣的機構不能、也不該被比喻為納粹政權所使用的恐怖統治工具。所以德國在台協會發文提醒國民黨，別再亂扯一些不倫不類、又沒歷史常識的比喻，荷蘭、比利時、法國、歐盟這些駐台代表處也紛紛轉發這篇文，因為隨便亂扯納粹來比喻，根本就是蠢到爆的事，怎麼就有人愛這樣搞？

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馮睎乾也舉「高德溫法則（Godwin's Law）」為例，指美國律師高德溫（Mike Godwin）曾說過，「網上討論時間拖越長，把對方比喻為納粹或希特勒的機率就越接近百分之百」。這句話本來是在嘲笑那些網上酸民，吵不出道理就只會搬出希特勒這個大魔王來抹黑別人。因為一旦丟出「你是納粹」這種話，就代表這場討論已經沒救了，因為這根本就是一種訴諸極端的謬誤。

馮睎乾強調，不過Mike Godwin也有補充，有時候這種「希特勒比喻」也不是完全錯的。像2019年香港「反送中運動」的時候，很多人在講「Chinazi」這個字，德國跟以色列都沒出聲，沒說這個字到底恰不恰當。雖然保持沉默不代表贊同，但從比喻的角度來看，中共確實比台灣政府更像納粹多了。

馮睎乾也分析，最明顯的一點就是，中共跟納粹都為了某個民族搞「集中營」。納粹德國關猶太人，還殺他們；中國就用「再教育」的名義，在新疆關了一大群維吾爾族的穆斯林，想要消滅他們的文化跟身分認同。馮睎乾表示，這兩個政權都有超大的警察網在維護他們的「黨安」，法院監控異見人士幾乎是百分之百會贏，而且中共現在還有高科技幫忙監控，這點連希特勒都要甘拜下風。

馮睎乾質疑，包含朱立倫跟國民黨其他那些頭頭，都沒有把中共講成納粹。對於朱立倫批評賴清德的說法，只讓他想到先前香港警察鬧出的國際笑話。馮睎乾指出，2017年2月，3萬多個香港警察辦了一個集會，結果有個警察上台講話，竟然把自己比喻成二戰被迫害的猶太人，台下的警察及警察家屬還隨即大叫：「對！」

馮睎乾表示，當時香港警察是受到什麼「迫害」呢？原來是2014年「雨傘運動」的時候，有7個香港警察非法毆打示威者，結果被法院判有罪，要關2年。馮睎乾對此批評，自己犯法坐牢，竟然扭曲成「迫害」，還把自己講成猶太人，暗示法院跟香港人是納粹，這種鬼扯是不是跟今天的朱立倫很像？

不過馮睎乾也強調，朱立倫跟香港警察還是有點不一樣。因為當時港警發表謬論後，以色列駐港領事館隨即指言論「令人遺憾」，德國駐港領事館也在臉書發聲明質疑相關言論展現出「歷史知識的貧乏」，並批評比喻「極不恰當」。香港警察隊員佐級協會知道事情鬧大了，也趕快發聲明道歉，說那天那個警察的發言冒犯了其他國家民族，他們感到非常難過及遺憾。

但如今「朱立倫就厲害了！」自己踩到國際社會大地雷，先後被德國跟以色列狠狠打臉，不但不道歉，還反過來說「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國內政」，硬拗說賴總統獨裁、迫害在野黨，真正該檢討反省的是賴清德。

馮睎乾直言，他本來以為香港警察的無知已經到頂了，沒想到國民黨還可以突破港警的下限。香港警察看到德國、以色列的批評，至少還知道要害羞一下，趕快認錯。反觀國民黨，竟然可以這麼厚臉皮反咬一口，指責人家「成為迫害民主的幫凶」

馮睎乾在文末也質疑，請問一下，有沒有讀過顧炎武的〈廉恥〉啊？恥之於人大矣！為機變之巧者，無所用恥焉！

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