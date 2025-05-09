助中南美洲友邦培育人才 國合會偕明新科大、陽明交大開辦半導體技職班

國合會與明新科大、陽明交大合作的「2025年半導體製程技術入門訓練班」，中南美洲友邦巴拉圭、瓜地馬拉共55人參訓，昨舉行聯合開訓典禮。（明新科大提供）

2025/05/09 09:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕呼應榮邦八大旗艦計畫的「半導體供應鏈韌性」主軸，國際合作發展基金會（簡稱國合會）與明新科大、陽明交大合作，開辦半導體製程技術入門訓練班，提供來自中南美洲友邦巴拉圭、瓜地馬拉學員優質的訓練課程，期為兩國發展半導體產業奠基。

國合會委託明新科大執行半導體技職班（巴拉圭、瓜地馬拉專班）的訓練課程，透過兩週的課程安排，將介紹完整半導體産業鏈知能，如IC設計、製程與封裝測試等，並安排電路模擬及產線實務演練，協助學員掌握從元件基礎到操作應用的關鍵環節。

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該專班昨（8）日上午在台北舉行聯合開訓典禮，兩國學員在台灣展開兩週的半導體知識與技術學習。外交部拉美司總領事張俊彬應邀出席，國合會副秘書長李志宏表示，半導體是台灣的名片，配合政府外交政策，將台灣半導體產業發展過程，不管是技術或理論，與明新科大、陽明交大合作，。

明新科大校長呂明峯表示，台灣擁有完整的半導體供應鏈，及從IC研發設計、設備製造、維護到檢驗的人才庫，明新校內有全台面積最大的「半導體人才培育基地」，已辦理越南、阿曼等國的研習班，相信能提供學員完整的半導體製程技術入門。

明新科大也轉述，巴拉圭及瓜地馬拉學員提到，台灣半導體產業舉世聞名，是經過長時間的人才訓練，才有如此高素質且豐沛人力投入產業，他們國家正在起步階段，很高興能有這機會來台訓練，種下半導體知識的種子。

明新科大半導體學院表示，課程讓學員初歩熟悉晶片設計流程理論，搭配技術實作，如氧化、沉積、微影、蝕刻及封裝等技術，運用Silvaco元件模擬軟體進行實作，並安排封裝與測試産線操作，使學員直接接觸實際生產流程。

期間也將安排參訪台灣半導體産業鏈上中下游，像是參訪睿德系統有限公司、掌宇公司、汎銓科技、三聯科技、群翊科技相關企業，及台灣電路板協會、新竹科學園區管理局等機構，感受台灣在全球半導體領域的領導地位與創新能力。

明新科大指出，友邦國家因產業升級的需求，選派具電機、電子或基礎電路知識，對半導體技術應用有興趣者前來台灣學習，國合會已安排有阿曼、義大利、斯洛伐克、立陶宛、智利及印尼等14個國家的學員來台交流的科技外交。

國合會與明新科大、陽明交大合作辦理「2025年半導體製程技術入門訓練班」巴拉圭、瓜地馬拉專班，共有55位學員參訓。（明新科大提供）

巴拉圭、瓜地馬拉半導體技職專班開訓，國合會國際教育訓練處處長蔡祥吾（左起）、掌宇公司總經理吳文和、陽明交大電機資訊國際學位學程主任范倫達、外交部拉美司總領事張俊彬及明新科大校長呂明峯出席聯合開訓典禮。（明新科大提供）

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