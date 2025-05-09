批朱立倫胡說八道「歐洲很生氣」 李忠憲：觸碰人類守護的歷史底線

國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會、以色列駐台辦事處發聲明譴責，成大教授李忠憲質疑，朱立倫輕率的比喻，觸碰的不是一個國家的政治對立，而是全人類共同守護的歷史底線。（資料照）

2025/05/09 10:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會、以色列駐台辦事處發聲明譴責，成大教授李忠憲指出，朱立倫的行為其實在某種程度上是否認大屠殺的存在，對於朱立倫胡說八道德國人當然非常生氣。他也質疑朱立倫輕率的比喻，觸碰的不是一個國家的政治對立，而是全人類共同守護的歷史底線。

李忠憲在臉書發文指出，「納粹不是比喻的工具」，他表示許多台灣人不明白這些反應為什麼這麼激烈？因為納粹的歷史，是整個人類文明的傷痕，並強調「這不是一個可以隨意拿來比喻、消費的話題」。

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李忠憲表示，納粹政權是20世紀最黑暗的極權象徵，數百萬無辜生命慘遭屠殺。德國用了幾十年時間反省、懺悔、教育下一代，只為確保這段歷史不再重演。

李忠憲說明，如果賴清德做了跟希特勒一樣的事情，執行破壞殘障人士T4計劃、對猶太人大屠殺，用暴力併吞自己周圍的國家，這種比喻就不會有什麼問題。但世界認知的事實賴清德不是獨裁者，台灣是個民主、自由、人權的國家，每年自由之家評比的自由指數名列前茅，還是一個同性戀合法的國家。

李忠憲認為，德國人和以色列人在乎的並不是醜化賴清德的問題，賴清德是距離他們相當遙遠的台灣總統。朱立倫說法的問題是在美化希特勒，他說賴清德是希特勒，其實也是在說希特勒是賴清德，如果希特勒是賴清德，納粹德國的暴行不就是一場謊言？

李忠憲強調，朱立倫的行為其實在某種程度上是否認大屠殺的存在。他表示自己曾在德國唸書，知道德國人對於二次世界大戰納粹德國的歷史徹底反省的程度，德國社會和學校教育花了無數力氣讓德國人認識希特勒和納粹德國的本質。

李忠憲批評，朱立倫這樣胡說八道，德國人當然非常生氣，因為這是抹煞他們為了防止希特勒和納粹德國可能再度發生的所有努力。他也強調，歐洲國家都很生氣，以色列人當然就更生氣，原因就是在這裡！

李忠憲直言，朱立倫輕率的比喻，觸碰的不是一個國家的政治對立，而是全人類共同守護的歷史底線。他也強調，納粹政權的殘暴不是隨便可以拿來套用的標籤，因為這牽涉到數百萬受害者的記憶與無數國家為了避免歷史重演所付出的心血。

李忠憲砲轟，當一個民主社會的領袖用這種話語操作輿論，不只是傷害國內的政治文化，更在國際上展現出對歷史無知與輕蔑的態度。他也直言，台灣若真心想成為世界民主陣營的一員，最起碼該做的，就是對這樣的錯誤有基本的認知和自省。

李忠憲在文末也質疑，像朱立倫和國民黨這樣子的做法，到現在還不知道歐洲國家在生氣什麼，試圖破壞民主自由國家從二次世界大戰之後在人權上的所有努力，他也為此呼籲「台灣人還是最好趕快把這種無知的政治人物和政黨，掃進歷史的垃圾堆裡，以免跟著蒙羞」。

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