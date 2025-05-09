高雄鼓山高中舉重隊全中運戰果豐 議會總質詢暫停、全場喝采

高雄鼓山高中舉重隊全中運戰果豐，議長康裕成與市長陳其邁領軍為孩子們喝采。（議會提供）

2025/05/09 08:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕鼓山高中舉重隊代表高雄參加114年度全中運戰果豐碩，受邀參訪高市議會，議會總質詢為此暫停，由議長康裕成、市長陳其邁帶頭為孩子們鼓掌喝采，鼓勵小選手繼續前進。

114年全國中等學校運動會落幕，鼓山高中舉重隊取得3金、5銀、1銅的優異成績，9位獲獎選手在廖俞雲校長陪同下拜訪議會，議長康裕成偕同市長陳其邁，先是在總質詢期間暫停，齊聲為孩子喝采，會後再偕同高忠德議員，為選手嘉勉打氣。

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日前宣布將連續5年贊助鼓山高中舉重隊的永豐盛企業董事長楊紘先，也專程到場見證，以行動支持舉重隊選手們，現場歡笑聲不斷。

康裕成豎起大拇指直誇「大家太棒了」，肯定選手們不負辛苦訓練和眾人的期待，最終取得優異成績，也為國高中生涯留下精彩的一頁；她期許選手們繼續加油努力，未來持續征戰賽場，贏得更多獎牌。

康裕成也再次感謝楊紘先董事長承諾、將連續5年大力贊助舉重隊訓練經費，並親自出席給予選手最親切的問候與加油打氣，讓孩子們備感溫暖；期待能夠拋磚引玉，帶動更多企業支持高雄各項三級體育向下扎根。

陳其邁也為選手們鼓勵，期許未來繼續加油，為自己、為高雄爭取更多榮耀。

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