為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄鼓山高中舉重隊全中運戰果豐 議會總質詢暫停、全場喝采

    高雄鼓山高中舉重隊全中運戰果豐，議長康裕成與市長陳其邁領軍為孩子們喝采。（議會提供）

    高雄鼓山高中舉重隊全中運戰果豐，議長康裕成與市長陳其邁領軍為孩子們喝采。（議會提供）

    2025/05/09 08:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕鼓山高中舉重隊代表高雄參加114年度全中運戰果豐碩，受邀參訪高市議會，議會總質詢為此暫停，由議長康裕成、市長陳其邁帶頭為孩子們鼓掌喝采，鼓勵小選手繼續前進。

    114年全國中等學校運動會落幕，鼓山高中舉重隊取得3金、5銀、1銅的優異成績，9位獲獎選手在廖俞雲校長陪同下拜訪議會，議長康裕成偕同市長陳其邁，先是在總質詢期間暫停，齊聲為孩子喝采，會後再偕同高忠德議員，為選手嘉勉打氣。

    日前宣布將連續5年贊助鼓山高中舉重隊的永豐盛企業董事長楊紘先，也專程到場見證，以行動支持舉重隊選手們，現場歡笑聲不斷。

    康裕成豎起大拇指直誇「大家太棒了」，肯定選手們不負辛苦訓練和眾人的期待，最終取得優異成績，也為國高中生涯留下精彩的一頁；她期許選手們繼續加油努力，未來持續征戰賽場，贏得更多獎牌。

    康裕成也再次感謝楊紘先董事長承諾、將連續5年大力贊助舉重隊訓練經費，並親自出席給予選手最親切的問候與加油打氣，讓孩子們備感溫暖；期待能夠拋磚引玉，帶動更多企業支持高雄各項三級體育向下扎根。

    陳其邁也為選手們鼓勵，期許未來繼續加油，為自己、為高雄爭取更多榮耀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播