批朱立倫不認錯硬拗 溫朗東：不只是中國小弟 還成為世界公敵

國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會、以色列駐台辦事處發聲明譴責，媒體人溫朗東發文批評，朱立倫不但不認錯，還持續硬拗。（資料照）

2025/05/09 08:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會、以色列駐台辦事處發聲明譴責，媒體人溫朗東發文批評，朱立倫不但不認錯，還持續硬拗。溫朗東強調，中國威脅日益加劇，台灣需要能夠捍衛民主價值並融入國際社會的政黨，而非像國民黨這樣「親中、反民主」的國際鬧劇社。

溫朗東在臉書發文指出，朱立倫的「納粹說」引發國際批判，德國在台協會發表的聲明提到：「今日的台灣絕不可與納粹暴政相比。台灣的司法機關不能、也不應被比作納粹使用的恐怖工具」、「我們尊重地呼籲國民黨領導層，在國內政治討論中避免使用不適當、缺乏歷史敏銳度的類比」、「我們不應為了政治目的而扭曲過去的記憶，而應共同努力確保納粹的罪行永不遺忘」。

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溫朗東直言「朱立倫跟國民黨丟臉丟到歐洲去」，並指在德國在台協會發聲後，朱立倫不但不認錯，還持續硬拗，反過來要德國思考「納粹如何運用合法程序系統性地瓦解民主機制」，硬是要把執政團隊比擬成納粹。

溫朗東直言，朱立倫的言論，使得德國在台協會的聲明，被歐盟、比利時、法國、荷蘭以及以色列轉貼。他也批評，國民黨不只是中國的小弟，還成了世界的公敵。

溫朗東也提到，與此同時，朱立倫策畫的「以罷制罷」，荒腔走板，加速了國民黨的窮途末路。

溫朗東強調，在中國威脅日益加劇的國際局勢下，台灣需要能夠捍衛民主價值並融入國際社會的政黨，而非像國民黨這樣「親中、反民主」的國際鬧劇社。

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