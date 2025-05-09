朱立倫濫用納粹、希特勒 沈伯洋曝驚人巧合：中國也用納粹鋪陳戰爭

沈伯洋指出，很多人搞不清楚納粹一詞的危險性，並指俄羅斯和中國怎麼使用「納粹」一詞是一大重點。沈伯洋分享「民主實驗室」的研究，指過去中國就是使用所謂的「側翼」，協助俄羅斯在中文世界去定調「烏克蘭是納粹」的問題論述。（圖擷自臉書）

2025/05/09 08:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫濫用「希特勒說」比喻引發外交危機，德國在台協會發聲質疑，也有外國駐台機構轉發譴責聲明，不料朱立倫卻嗆聲外國政府不該干預內政。對此民進黨立委沈伯洋發文質疑，過去俄羅斯及中國也曾使用「納粹」一詞來當戰爭的問題論述，如今朱立倫卻迎合、應和敵國戰爭的語調，讓他直呼「真的是災難」。

國民黨主席朱立倫7日以希特勒類比總統賴清德，先前也拿納粹和民進黨相比，被德國在台協會以英文聲明點名譴責，該聲明隨後又被法國、荷蘭、英國駐台機構及歐洲經貿辦事處等轉發，以色列代表處亦發文批評。朱立倫昨卻稱外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政，並批賴清德已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同。

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沈伯洋昨發文指出，很多人搞不清楚納粹一詞的危險性。他強調除了歷史問題之外，俄羅斯和中國怎麼使用「納粹」一詞也是一大重點。沈伯洋分享由「民主實驗室」過去研究俄、中如何去使用「納粹」一詞的報告圖，並指報告中有一個重點，也就是當年中國是使用所謂的「側翼」，協助俄羅斯在中文世界去定調「烏克蘭是納粹」的問題論述。這是一種近期戰爭的典型鋪陳，是侵略方的標準理由。

沈伯洋指出，在研究中發現，初期中國官方自己盡量不去使用這個詞，以免造成外交問題。而在烏俄戰爭進行一段時間之後，中國官方才較大量使用這個詞，但主要卻不是在說烏克蘭，而是把這個詞用在台灣身上。他也質疑，朱立倫現在的做法，基本上就是中國側翼的程度。

沈伯洋批評，去迎合、應和敵國戰爭的語調，一般政治人物就算了，但是朱立倫是目前國會最大黨的黨主席，這也讓他直呼「真的是災難，尤其是現在歐洲的戰爭都還在持續」。

沈伯洋也提出，為什麼國民黨會變成這個樣子？他認為過去6年以來，國民黨的支持者大量的一直在吸收中國農場的內容，部分支持者已經產生了質變，中國國民黨政治人物也配合，完全沒有要把他們拉回來的意思。他在文末也感嘆「要把國民黨拉回來，只有一個機會」。

後續沈伯洋也轉貼昨日的新聞報導，內容為俄羅斯總統普廷與習近平會談，並宣稱「雙方盼共同捍衛二戰歷史真相、對抗新『納粹』主義，不容西方歪曲史實」。這樣的巧合巧合也讓沈伯洋震驚，並直呼「我早上就有說過了，但我不是未來人。這個時間點，有一點敏感度的人都會知道，但國民黨不知道嗎？」他也直言「這才是可怕的地方」。

沈伯洋指出，很多人搞不清楚納粹一詞的危險性，並指俄羅斯和中國怎麼使用「納粹」一詞是一大重點。沈伯洋分享「民主實驗室」的研究，指過去中國就是使用所謂的「側翼」，協助俄羅斯在中文世界去定調「烏克蘭是納粹」的問題論述。（圖擷自臉書）

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