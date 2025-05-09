傻眼！痛批德、以譴責朱立倫「丟臉」 李明賢還嗆：應驅逐出境

國民黨北市議員李明賢。（資料照）

2025/05/09 00:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日一席「希特勒說」引發歐洲多國關切，德國在台協會與以色列駐台辦事處，相繼發文譴責，不料朱立倫竟回嗆「外國政府不要干預內政」，國民黨北市議員李明賢在一檔網路節目上，痛批德國和以色列在台協會「丟臉」，還稱要把他們「驅逐出境」，讓大批網友看傻眼。

朱立倫7日在藍營中常會上批評賴清德就像希特勒，靠民主選舉選上，藉民主之名動用司法手段一一消滅在野黨，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。其發言曝光後，德國在台協會和以色列駐台辦事處先後發表聲明譴責，但朱立倫卻絲毫不覺自己有錯，8日回嗆「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政」。

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而李明賢8日在上YT「不演了新聞台」節目「吃飽來打臉」時，痛批德國與以色列在台協會，「我真的衷心希望（譴責聲明）那不是你們寫的，而是民進黨某某人提供給你們的，那你們知錯能改。如果依照過去慣例來講的話，他們都保持沉默就好了，這種他們居然跳進來，我覺得真是滿丟臉的啦！也是外交上非常大的醜聞。」

李明賢還說：「這是台灣內部政黨之間的攻防，你們公然介入台灣的政治、介入內政，德國代表處，你們丟臉！全世界外交沒有像你這樣搞的啦！如果這一種的，那就驅逐出境算了啦！」

臉書粉專「Ｍr.柯學先生」8日晚間分享李明賢這段發言，引發網友熱議，「拿人家的歷史慘劇來嘴砲也能護航喔，國民黨都這種素質的話，趕快倒一倒啦！」、「有夠沒民主素養，是非不分」、「對岸不也常常干涉我們的內政，怎麼沒見貴黨噴2聲？」、「真的丟臉的是你們！」、「你們就繼續，我看國民黨根本就想讓大罷免繼續燒下去」、「中國不斷的介入內政，你們有這種反應嗎？雙標成這樣，有夠混蛋！」

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