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    藉 WeChat與成員聯繫！涉偽造連署 國民黨基隆黨部主委吳國勝羈押理由曝光

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝收押禁見。（資料照）

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝收押禁見。（資料照）

    2025/05/08 23:01

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉死亡連署案，昨（7日）二度搜索國民黨基隆市黨部與黨部主委吳國勝住處後，查出吳獲交保期間涉與未曝光的共犯、被告及證人碰面，檢方複訊至今天清晨5時許，向基隆地院聲請吳國勝羈押禁見，法院今晚9時50分裁准。

    基隆地院今天下午6點召開羈押庭，法官開了近4個小時後，晚間9時50分裁定將吳羈押禁見。

    法院羈押理由指出，吳國勝雖坦承有參與連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，但對檢方指控他涉犯非法利用個資與偽造文書等罪，全盤否認；由於吳國勝供詞反覆，且針對罷免案提議人名冊所呈現的異常情形，亦無合理說明，足認吳犯罪嫌疑重大。

    法官審酌，由於本案其他共犯均指證他是本案的主導者，更利用中國通訊軟體微信（ WeChat）與成員聯繫，加上本案詳細共犯角色、分工均有待檢警釐清，有事實足認吳國勝有勾串共犯及湮滅證據之虞，因此認定吳國勝涉非法利用個資與偽造文書等罪，有串證、滅證之虞，裁定將吳國勝羈押禁見。

    基隆地院8日晚間9時50分，裁定國民黨基隆市黨部主委吳國勝羈押禁見。 （記者林嘉東攝）

    基隆地院8日晚間9時50分，裁定國民黨基隆市黨部主委吳國勝羈押禁見。 （記者林嘉東攝）

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