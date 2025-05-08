罷免顏寬恒還在收件！陳柏惟先曬光頭照 網驚：以為王識賢

陳柏惟的光頭合成圖，狂吸上萬人按讚。（擷自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書）

2025/05/08 22:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」前（6）日送件至台中市選委會，在期限前達到法定罷免藍委顏寬恒2階連署3萬278份門檻，不過，罷團強調將持續收件6千多份連署書，才能達到安全門檻。

前選區立委陳柏惟今天po出光頭合成示意圖，強調「莫忘連署」拜託選民持續支持，這張光頭合成圖吸引超過938留言，邱姓網友高呼「陳柏惟我愛你！」

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罷免顏寬恒2階連署雖「壓線」送件還沒過關，「解顏行動」強調收到連署件數3萬3099份，達到法定門檻的109.3%，持續努力朝30%安全門檻邁進，也就是說還要再收6千多份連署書，即日起持續到月底都會收件，拜託選民給中二選區邁向3階罷免投票機會。

前選區立委陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，陳柏惟今天po出光頭照，短短數小時吸引938則留言，有超過1萬4千人按讚，邱姓網友說「陳柏惟我愛你！！！！」，戴姓網友表示「我以為是王識賢」，更多網友留言說「期待你的光頭」、89的味道...殺!阿泥基～。

陳柏惟說，我的頭髮還在，表示連署尚未過關，感謝大家對中二罷免顏寬恒的關心，感謝四方來援，感謝在地志工持續不懈的努力，要努力的是繼續收件，不用擔心我爽約，很多人好奇我會不會履約，是因為黃國昌這種廢話型的政治人物太多，導致社會對信用兩字產生動搖，我保證我跟黃國昌不一樣，不論是對頭髮或是對理念的承諾。

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