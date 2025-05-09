防金馬淪中國「洗產地」之地 邱垂正：正建立MIT防線

陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪強調，政府會監控中國小包裹透過國際海運快遞或小三通郵件快遞的數量有無增加，這是陸委會赴金馬拜訪相關單位的重點，希望能避免金門、馬祖成為貨運及小包裹「洗產地」之地。（記者陳品妤攝）

2025/05/09 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳玉珍等人提案修正「離島建設條例」，主張在金門設立「自貿區」，有替中國「洗產地」疑慮。陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪強調，美中關稅貿易戰逐步升高，這讓國人擔心是否淪為替中國產品「洗產地」，若是這樣的話，反而會招致高關稅。

邱垂正表示，馬英九時期就有人倡議要在金門設立自貿區，只不過因茲事體大，當時未被落實，但相關倡議一直都有。部分立委提案修正「離島建設條例」成立自貿區，最近美中關稅貿易戰逐步升高，這讓國人擔心是否淪為替中國產品「洗產地」。

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邱垂正談及，基於跟中國的地緣關係，我們正防杜台灣成為中國洗產地的地方，以免遭到美國高關稅的處罰，所以為了避免高關稅風險，國人不僅高度關注，也會加以反對。

此外，美國總統川普日前簽署行政命令，宣布5月2日起，取消自中國、香港800美元以下小額包裹的免稅措施。邱垂正示警，最近關稅戰有一項目是美國取消香港小額包裹的豁免關稅措施，未來有無可能往來小三通的旅客，將會透過小三通攜帶物品到金馬，或利用快遞專區運送小額包裹。

邱垂正進一步說，因為新台幣2千元以內可免稅，如果利用小三通帶貨直入，帶了很多小包裹進來金馬，在當地以貼標方式轉到美國，等於台灣在幫中國的小包裹「洗產地」。對國家整體利益而言，將遭受美國方面的報復，這是台灣無法承受的傷害。

邱垂正強調，政府會監控中國小包裹透過國際海運快遞或小三通郵件快遞的數量有無增加，這是陸委會赴金馬拜訪相關單位的重點，希望能避免金門、馬祖成為貨運及小包裹「洗產地」之地，也要強力查緝避免違法。財政部、經濟部積極查處中，嚴查來自中國的貨物是否轉向美國，以及有無「洗產地」。

邱垂正說，要守住共同利益，維護台灣的經濟安全，不能讓「洗產地」的事情發生，目前正在建立MIT防線，從財政部的關稅程序，有事前、事中、事後查核，絕對不允許台灣成為「洗產地」的受害者。

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