首波清查37萬軍公教 邱垂正曝2人持有中國身分證、75人有居住證

陸委會主委邱垂正表示，第一波核心軍公教人員，已於4月底清查完畢，包括總統府、五院等52個重要行政機關，以及209所各級公立學校、國防部所屬等，第一波應「具結」人數共37萬3821人，已「具結」完成有37萬1203人。（記者陳品妤攝）

2025/05/09 10:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證，要求簽署「未在中國設籍」具結書。針對第一波查處結果，陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪透露，目前已完成「具結」37萬1203人，佔99.3%。有2人領取中國身分證、75人有中國居住證，會專案協助完成註銷中國身分。

邱垂正表示，第一波「專案清查」工作是以核心軍公教人員為主，再逐步向外擴查。兩岸條例規定非常清楚，不能申請中國身分證或持有中國護照，若有的話會取消台灣身分，會變成不是我國公民，也無法擔任軍公教，雙重身分更有忠誠義務衝突。

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邱垂正指出，第一波已於4月底清查完畢，包括總統府、五院等52個重要行政機關，以及209所各級公立學校、國防部所屬等，第一波應該「具結」人數共有37萬3821人，已經「具結」完成有37萬1203人。

邱垂正強調，完成專案具結的人佔99.3%，未具結僅0.7%，顯示這次軍公教人員高度配合政府查處作業，要感謝全體軍公教人員的積極配合。

邱垂正透露，在這波查處過程中，確實可看到有人領取中國身分證，目前查到2人領中國身分證，75人有中國居住證，會專案協助他們完成註銷中方身分，接下來也會進行第二波專案查處。

針對公務人員領有中國居住證，未來是否除籍或納管？邱垂正回應，現行法律沒有禁止領居住證，因為還沒進一步到變更身分。兩岸條例是明確規定中華民國國民不得申領中國身分證、定居證或護照，擁有中國戶籍是擁有中國身分，這是法有明定的。

邱垂正進一步說，查到有中國護照，就會取消台灣身分，居住證則是依照中共程序申請的，居住證號碼在未來申領中國身分證時，該號碼還會一直延用下來。

他強調，要在中國有6個月居住事實、工作或就業及投保社會保險，我國公務人員基本上不可能領取居住證的。這也涉及忠誠義務的問題，軍公教人員應對中華民國效忠，不該有雙重身分，不然會落入中國混淆身分及認同的統戰陷阱，未來軍公教人員會納管，至少不應申請。

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