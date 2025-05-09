曝中共在金馬推「同城化」促統 邱垂正：混淆身分認同

陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，中共在離島進行「同城化」措施，將金門居民當成國民看待，這是混淆身分及認同。（記者陳品妤攝）

2025/05/09 10:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國在福建設立「兩岸融合發展示範區」推動金廈對接，陸委會近日拜會金門縣政府，雙方洽談落實「國安17項因應策略」。陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，中共在離島進行「同城化」措施，將金門居民當成國民看待，這是混淆身分及認同。

邱垂正表示，2023年9月開始，中國以福建做為對台融合發展示範區，主要對接金門、馬祖離島。賴總統3月提出17項因應策略，兩岸交流應「去統戰化」、「去風險化」，要盡量單純化，符合對等尊嚴，才能達到健康有序交流。

請繼續往下閱讀...

邱垂正指出，在這些原則下，陸委會協助地方政府「去統戰化」，要回歸單純交流，以確保國家安全，避免中共藉金馬小三通「促統促融」的統戰措施滲透內部。也會協助金門、連江縣府，避免被中共統戰滲透及分化，落實17項因應策略。

另一方面，為協助縣府因應「促融促統」失衡狀態，以及中共進一步「同城化」策略，例如金廈同城卡、福馬同城通卡的發放。如果縣府發放這些，等於替中共行使公權力，都非常不適當，有要求地方政府須遵守兩岸規定。

「地方政府不得在中央政府同意之前，與中共黨政軍進行合作行為！」邱垂正呼籲，有告知金門縣府要遵守政府法令，不要有不當合作行為。此外，對於中國的融合發展需格外注意，中共往往透過統戰滲透，拉攏離島居民認同。

邱垂正強調，中共在離島進行「同城化」措施，將金門居民當成它的國民看待，在生活、就業及交通上，提供便利運輸往來，但當成國民對待是在混淆身分及認同。融合發展上，這對離島風險較大，讓人對統戰滲透失去戒心。

邱垂正提及，因兩岸條例規定單一身分制度，若申領中國身分證、定居證，有查到就會取消台灣身分，將協助地方政府做好反統戰、反滲透工作。

此外，面對中共統戰滲透，未來是否修正兩岸條例及反滲透法？邱垂正表示，賴總統3月13日提出17項國安策略，包括落實中央及地方公職人員赴中的揭露制度。從行政官員到民意代表，立法委員到村里長，皆應把交流資訊公開化、透明化，向國人負責。

邱垂正透露，陸委會將持續會同各機關強化現行的管理機制，也會收集各界意見，與相關部會會商精進法制作業，未來將修正兩岸條例及相關子法的許可辦法，並在完成這些作業後，適時對外說明。

邱垂正指出，現行兩岸條例對於特定身分的公務人員，已經有赴中須申請的規定，例如政務官、直轄市長、縣市長及涉密人員，這些都是赴中管制的特定人員，未來是否擴大或強化管理，均是各機關盤點重點。

「重點是涉密人員的範圍要擴充！」邱垂正說，目前五院都已提報涉密人員，但非常遺憾立法院仍未提報，立委掌握決定權及重要機密資訊，確實須納入赴中管制範圍，也要符合國人殷切期待，所以會依兩岸條例現行規範，不斷與立院進行溝通看是否能提報相關涉密人員，讓政府能從事周密管制。

他強調，立法院認為法律沒清楚規範，我們都積極在研擬更明確的修法，無論如何我們希望與立法院合作，共同建構一個讓國人更放心，讓國家更安全的法制作業，讓更多人納管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法