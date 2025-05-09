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    涉與偽造連署「未曝光共犯」碰面 國民黨基隆市黨部主委吳國勝收押

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝收押禁見。（資料照）

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝收押禁見。（資料照）

    2025/05/09 05:48

    首次上稿 5-8 22:12
    更新時間 5-9 05:48

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部與黨部主委吳國勝住處，查出他交保期間涉與未曝光共犯、被告及證人碰面，檢方複訊至8日清晨5點左右，以吳國勝違反交保規定，有勾串共犯、被告與證人及滅證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見，法院8日晚9點50分，裁准將吳羈押禁見。

    基隆地檢署6日羈押基隆市府前民政處長張淵翔禁見，7日上午11點左右指揮法務部基隆市調查站第二度搜索國民黨基隆市黨部，約談黨部主委吳國勝、前副書記長韓吉元；調查官搜索到下午6點，扣走黨部2樓監視器主機、黨員名冊、黨部開會及活動資料，及黨部收繳年度黨費收據名冊。

    檢調在搜索國民黨基隆市黨部時，另搜索吳國勝、韓吉元住處後，將2人帶回調查站偵訊，追查韓吉元為罷免綠營市議員，成立的基隆市公共事務學會運作方式，及與國民黨間的關聯性。

    調查官7日晚10點半陸續將吳國勝、韓吉元移送基隆地檢署複訊。檢方偵訊到8日凌晨5點20分，掌握吳國勝在檢方第一次搜索黨部獲交保30萬後，違反交保規定與未曝光共犯及日前獲交保的被告接觸，以吳國勝有勾串共犯、證人與滅證之虞向法院聲請羈押禁見；另以韓吉元涉犯偽造文書等罪，諭知10萬元交保。

    基隆地院8日晚間9時50分裁准羈押國民黨基隆市黨部主委吳國勝禁見。（記者林嘉東攝）

    基隆地院8日晚間9時50分裁准羈押國民黨基隆市黨部主委吳國勝禁見。（記者林嘉東攝）

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