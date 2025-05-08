為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陸委會拜會連江縣政府 邱垂正籲兩岸交流「去統戰化」

    陸委會主委邱垂正拜會連江縣政府說，面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將協助縣府在兩岸交流過程去統戰化、去風險化」。（擷取自陸委會臉書）

    陸委會主委邱垂正拜會連江縣政府說，面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將協助縣府在兩岸交流過程去統戰化、去風險化」。（擷取自陸委會臉書）

    2025/05/08 21:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正今（8）日拜會連江縣縣長王忠銘，說明政府兩岸政策，聽取縣府建言，並就「小三通」客運、觀光旅遊、福馬交流、赴中交流相關規定、關懷中配等議題交換意見。

    邱垂正說，政府向來關心離島建設及地方發展，希透過「小三通」政策及相關配套作為，推動兩岸健康有序交流，共同促進馬祖整體建設與發展。

    邱垂正指出，兩岸事務屬中央職權，縣府如有任何兩岸交流問題可向中央反映，政府會盡最大努力協助。針對縣府有關「小三通」加開船班、規劃旅遊優惠方案等建言，陸委會也將會同航港局等主管機關積極協處。

    邱垂正進一步說，陸委會設有業務聯繫多元窗口，可即時提供諮詢協助，期藉由中央地方協力合作，共同促進在地產業及經濟發展。

    邱垂正提醒，政府支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設政治前提的兩岸交流，並提醒縣府涉及公權力事項，應依照兩岸條例等相關規定完備程序，及留意中共可能政治操作。

    邱垂正強調，面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將協助縣府在兩岸交流過程去統戰化、去風險化，推動落實「國安統戰威脅17項因應策略」，共同防範中共對台統戰、滲透與分化，確保馬祖鄉親的民生福祉，維護國家安全與台灣整體利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播