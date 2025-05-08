涉幽靈連署！國民黨南市黨部副主委莊占魁交保 裁定理由曝光

國民黨台南市黨部副主委莊占魁（綠衣者）交保後，以衣物遮臉快步離開。（記者王捷攝）

2025/05/08 21:30

〔記者王捷／台南報導〕國民黨台南市黨部副主委莊占魁涉偽造罷免名冊與非法利用個人資料，台南地院今天認定犯罪嫌疑重大，雖具羈押原因，但考量案件已起訴並偵查完備，裁定20萬交保停止羈押，並限制接觸其他共犯與證人。莊占魁當晚交保後，以衣物遮掩臉部、快步離開法院。

台南地院指出，莊男涉犯個資法第41條與刑法行使偽造私文書罪，涉及在罷免立委提議書中盜用黨員個資並偽簽遞交。法院審酌，其職務為黨部副主委，對其他共犯具一定影響力，且卷內對話紀錄內容顯示，有勾串共犯、湮滅或變造證據之虞，原具羈押原因。

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不過，因檢方已完成偵查並提起公訴，法院綜合衡量國家刑罰權的行使與被告防禦權利，認為可採較輕強制處分，所以裁定20萬元交保，並嚴禁與本案共犯或證人有任何形式聯繫。莊占魁若違反相關命令，將依法撤銷停止羈押裁定。

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，台南地檢署今偵結，依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，台南地院晚間裁定，莊占魁繳交20萬元保證金後停止羈押。

檢方指出，除了莊占魁副主委，另外起訴洪姓書記長、劉姓與黃姓總幹事、施姓與林姓執行長、王姓與劉姓書記、陳姓秘書，以及胡姓罷免案領銜人與其林姓友人共11人。另對其餘37人予以緩起訴處分。

11名涉嫌人自今年1月21日起，為籌集王定宇與林俊憲各3000份罷免提議人名冊，他們考量春節將近、時限緊迫，明知若僅靠擺攤或動員親友恐難完成，竟共同商議以偽造方式補足數量。

名冊的來源，是涉案人從黨籍系統下載或以職務取得台南各選區黨員名冊，未經同意擅自將黨員姓名、出生年月日、身分證號、戶籍地址等個資填入罷免提議書，再偽簽名後送交中選會，導致被冒用黨員權益受損，亦影響中選會審查罷免案之正確性。

國民黨台南市黨部副主委莊占魁。（資料照）

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