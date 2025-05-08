國民黨：綠衛兵攻入校園 學生成賴清德政治野心的犧牲品

國民黨發文說，近期包括清華大學、逢甲大學、南湖高中等校園相繼傳出被染上政治色彩的案例，顯示「綠共」正透過「綠衛兵」滲透校園。（擷取自國民黨臉書）

2025/05/08 22:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天指出，近期包括清華大學、逢甲大學、南湖高中等校園相繼傳出被染上政治色彩的案例，顯示「綠共」正透過「綠衛兵」滲透校園，將政治意識型態灌輸給學生，嚴重侵犯教育中立與學生的受教權。

國民黨說，民進黨新北市議員卓冠廷日前在政論節目上揭露，兼任民進黨主席的賴清德總統已下達政治指令，要求35個國民黨立委罷免案「全部都要過」，這股政治野心已經擴及到校園，侵犯校園中立，「學生成為賴清德政治野心的犧牲品」。

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國民黨指出，在清華大學，某課程教師完全變成賴清德的「綠衛兵」，要求學生以「TAIWAN ACTION 影片計畫」編劇身分，創作一支宣傳罷免的影片企劃案，作為期末成績的30％，不但讓學生感到被迫接受教師的政治立場，也引發眾多同學強烈不滿，最後甚至退課退到剩下6個學生。

而逢甲大學一名教師聲稱「花蓮還差一千份」，在課堂中用活摘器官等言詞鼓吹學生參與罷免連署，要學生「趕快幫忙一下」，並公開批判有人要「把台灣賣掉」，校方認定該教師行為違反教育中立原則，已啟動調查程序並將依法處理；南湖高中視聽教室舉辦「國有器官」紀錄片放映活動，被爆出現場同時進行罷免連署，疑似假借校園活動之名，行政治動員之實，場內也可見具有特定政治訴求的罷團背心，嚴重破壞教育場所應有的中立。

國民黨說，種種跡象顯示，賴清德的獨裁野心已不再僅止於立法院或媒體戰場，「綠衛兵」體系正在全面滲透、全面破壞民主，將政治鬥爭延伸至教育場域，使學生在不知不覺中成為政治操弄的工具。

國民黨還說，正是因為賴清德一心想投入大罷免、蓄意製造仇恨，才會萌生政治大舉進入校園的問題，唯有罷免賴清德，拔除「綠衛兵」，才能讓校園重拾教育本質，讓學生遠離政治操弄，回歸教育中立。

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