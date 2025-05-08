遭親藍名嘴指控督導「剴剴案」卻失職 綠委林月琴嚴正聲明反駁！

民進黨立委林月琴。（資料照）

2025/05/08 20:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市男童「剴剴」遭惡保母凌虐慘死，引發社會撻伐。親藍名嘴朱凱翔今指控，此案曝光後綠營將責任全推給雙北市政府和指責前兒福聯盟董事、藍委王育敏，但訪視業務是由其他社福團體承辦，該團體依法外聘的督導是綠委林月琴，是她沒有善盡職責才害剴剴失去生命。對此，林月琴傍晚發出嚴正聲明，說明自己參與督導計畫的內容和日期，反駁朱凱翔的指控。

朱凱翔今天在其經營的臉書粉專「不演了新聞台」PO文控訴，「剴剴案爆發以來，民進黨就是一邊推責任，一邊大啖血饅頭。一邊把責任推給雙北市政府，一邊無視這是衛福部轄下兒福聯盟的個案；一邊言必稱王育敏是兒福聯盟董事，一邊無視林志嘉是兒福聯盟董事長，一邊指控國民黨台北市議會團拒絕召開臨時會，一邊無視當愷愷案真正進行專案報告時，民進黨議員發言的還不到黨團半數。而如今，更多的內幕浮上檯面，在愷愷案與之後的政治攻防中，還有一個噁心的大人，就是的民進黨不分區委員林月琴。」

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「民進黨一度將矛頭指向台北市社會局，說是社會局應訪視而未訪視，所以沒能及時挽救愷愷。但原來，這項訪視業務是由『新北市大愛關懷協會』承辦，而根據協會送交市府的計劃，依法外聘的督導就是林月琴！林月琴做為外部督導，工作內容白紙黑字就寫著『檢視訪員紀錄』、『確認保護案件處理情形』。如果林月琴當初善盡職責，也許也能救下愷愷。但林月琴竟然能毫無愧色地，恍若事不關己，自己裝好人，卻指責他人，甩鍋他人。」

面對指控，林月琴今傍晚發出嚴正聲明：「我是林月琴，對於網路上的不實謠言，特此鄭重聲明，請不要以政治話術消費一條已逝的生命！基於我在兒童福利的專業，過去在兒童福利領域從事一線服務期間，長期受邀擔任外聘督導的工作，外聘督導的邀請涵蓋台北市、新北市、桃園市，以及其他縣市。外聘督導的工作性質，是根據機構需求被動協助，提供專業意見，並不涉及機構的內部營運與管理事務。」

「本次事件中的社團法人新北市大愛關懷協會，為其中一個邀請我擔任外聘督導的社福團體，並該協會為台北市文山區居家托育服務中心的承辦單位。2023年一整年，我分別於2月24日、5月29日、8月10日、12月26日四次受邀參與會議。12月26日該次會議將本案列入議程，會中社工報告：由兒盟轉介劉姓保母收托的兒童過世。這是我第一次得知剴剴過世的消息。當下我的專業意見為：第一、配合司法調查，不可有任何隱匿。第二、確認劉姓保母收托的另一位兒童，從保母家移出，並媒合轉至給其他保母的狀況。這就是全部的事實。我是一個社工，從過去到今天，我對每一位個案的態度都是一致的。」

政治工作者周軒今晚轉發林月琴的聲明痛批朱凱翔，「一間公司出事情，你會找董事長、總經理負責，還是找公司請來給建議的外部顧問負責？這個問題如果你有答案，那個不演了新聞台，把剴剴案的鍋甩到林月琴委員身上的把戲，你看了只會想笑而已。剴剴的悲劇，可以阻止的人太多了，新北市政府、台北市政府、兒福聯盟，這三個單位明明是最能救剴剴的。但是他們都選擇無視。而這三個單位，除了兒福聯盟被逼到出來道歉外，侯友宜、蔣萬安，到現在有道歉嗎？不道歉也就算了，我們只能司法總會給出一個真正的真相。但是要把全部的責任都推給擔任外部督導的林月琴委員，這是何等邪惡的操作？」

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