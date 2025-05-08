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    朱立倫「希特勒說」遭德國、以色列修理 黃智賢：剛好而已！

    黃智賢直言，朱立倫的發言被德國和以色列譴責是剛好而已。（圖翻攝自「黃智賢夜問」YT）

    黃智賢直言，朱立倫的發言被德國和以色列譴責是剛好而已。（圖翻攝自「黃智賢夜問」YT）

    2025/05/08 20:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日一席「希特勒說」引發歐洲多國關切，德國在台協會和以色列駐台辦事處相繼發文譴責。對此，名嘴黃智賢今天（8日）直言，她根本不想幫朱立倫講話，朱立倫被德國跟以色列修理「剛好而已」！

    國民黨青年軍、罷免綠委李坤城領銜人宋建樑，上月才因模仿納粹遭外界撻伐，當時朱立倫宣稱此舉是在諷刺「綠共」，引發爭議。昨天朱立倫又在藍營中常會上批稱，總統賴清德就像希特勒，靠民主選舉選上，藉民主之名動用司法手段一一消滅在野黨，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。

    其發言曝光後，德國在台協會和以色列駐台辦事處先後發文譴責，歐洲包括歐盟、法國、荷蘭、比利時；英國等國在台協會，也紛紛轉發相關聲明，表明不贊同朱立倫的言論。面對自己引發的外交爭議，朱立倫卻絲毫不覺自己有錯，今天還回嗆「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政」。

    黃智賢今天在其YT開直播時聊到這件事時，就提到宋建樑上個月因連署造假案，赴新北檢複訊，身穿戴上象徵納粹的臂章行納粹軍禮在媒體鏡頭前亮相，當時德國和以色列就嚴厲譴責，「然後你現在批評賴清德像希特勒，批評民進黨像納粹，朱立倫還罵綠共咧！……我不會幫朱立倫講話，因為我認為他錯。我不是討厭他這個人，而是我認為他的言行是錯誤的。所以他被德國跟以色列修理，我認為是剛好而已。」

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