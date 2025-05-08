台南幽靈連署起訴！偽造文書鐵證 黃帝穎：地方選委會應宣告連署不成立

南檢8日依偽造文書等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。（資料照）

2025/05/08 22:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委林俊憲、王定宇死亡連署案，台南地檢署今（8日）偵結，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。對此，律師黃帝穎直言，「大量死人連署，在法律上就是偽造文書的鐵證。」

黃帝穎於臉書粉專表示，台南地檢署偵辦死人連署偽造文書案，「嚴謹蒐證才能說服法院裁准搜索、裁准被告羈押禁見，這證明法院支持檢察官打擊犯罪。」其中，王定宇、林俊憲1階的罷免，各被偽造1679、1934份，而「選委會即有確保罷免程序全部合法的法定義務。」

請繼續往下閱讀...

黃帝穎解釋，根據「公職人員選罷法第83條」的規定，選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）長之罷免應於40日內，查對連署人名冊，有下列各款情事之一者，應予刪除；但連署人名冊不足第81條第1項規定之連署人數者，選舉委員會應逕為不成立之宣告。當中就包含「連署人連署，有偽造情事」。

最後，黃帝穎強調，台南地檢署的起訴書及證據清單揭示，罷免連署大量偽造文書事證，選委會至少可適用或準用，行政程序法第128條的程序重開之新事證；選委會應依據選罷法83條，刪除偽造文書後逕宣告不成立，「法治國家，選委會沒有睜眼包庇犯罪的法律空間。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法