短發抽水站員工加班費1.37億？北市水利處：2020影響163人190萬

台北市水利處經主動清查，初步已知2020年度有163人受影響，金額約190萬餘元。圖為抽水站。（資料照）

2025/05/08 21:14

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張志豪曝北市水利處欠薪醜聞 金額恐達1.37億元

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨台北市議員張志豪揭露台北市政府工務局水利處長期錯誤計算抽水站輪班人員加班費，每人每月短少約5720元估算，薪資請求時效為5年認定，總計積欠加班費恐高達1.37億元，直斥醜聞；水利處解釋是因計算基準不同所致，並非所有人都短少，經主動清查，5年加班費的差額約2800萬元，已規劃補發期程，將儘速發放；初步已知2020年度有163人受影響、金額約190萬餘元。

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張志豪指出，水利處與抽水站人員約定正常工時是每日10小時，第11小時到12小時是延長工時，也就是加班，但水利處在2024年11月以前，都未給付加班費，違反勞動基準法第24條的規定；勞動局在今年1月21日已明確裁處違法。他以每人每月應付未付的加班費約5720元計算，含現職、離職、退休及調職人員約400人，總計積欠的加班費將高達1.37億元。

水利處說明，基於勞資關係和諧及尊重勞工意見，以前抽水站輪班人員加班費的計算基準，是依照2017年4月26日第4屆第7次勞資會議決議方式計算，按月發的金額有部分月份會優於勞基法，有部分月份會給付不足。

水利處長張凱堯說明，不是沒有給付，是部分未給付，有差額，主因是計算基準不同，去年12月起已都依勞基法計算，今年3月啟動全面清查，目前已知2020年度有163人受影響、金額約190萬餘元。

水利處初估撥補5年的差額約2800萬元，已規劃補發期程，儘速發放。由於資料龐大，計算過程須考量同仁間換班、請假等情形，計算上十分複雜，實際金額尚待精算確認，預計每2個月撥補1年度的加班費差額，目前將由114年度預算項下支應。

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