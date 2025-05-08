英國也「參戰」！ 朱立倫言行引發多國不滿 她酸：重演對戰八國聯軍？

國民黨主席朱立倫。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 19:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日稱總統賴清德就像納粹領導人希特勒，引出德國在台協會發聲批評，後續歐洲多國相繼轉發德國在台協會的聲明，稍早英國也「參戰」，表明不贊同朱立倫的言論。看到朱立倫引發的外交爭議，科技專家許美華忍不住跳出來吐槽：「國民黨跟朱立倫，現在是要重演慈禧太后對戰八國聯軍嗎？」

朱立倫昨天批評賴清德就像希特勒，靠民主選舉選上，藉民主之名動用司法手段一一消滅在野黨，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。其發言曝光後，德國在台協會當晚就透過官方臉書發布聲明，對朱立倫的言論表達深切失望與擔憂，「任何試圖將納粹政權的罪行，或將納粹於1933年至1945年間在德國和歐洲犯下的暴行，拿來與台灣當前的政治局勢相提並論的行為，都令人深感不安！」

請繼續往下閱讀...

「我們必須明確指出，今日的台灣絕不能拿納粹的暴政相比，我們誠摯呼籲國民黨領導層，避免在國內政治論述上進行不恰當且缺乏歷史敏感度的比較。數以百萬計的納粹受害者，促使著我們必須尊重歷史真相，並拒絕一切形式的輕視，或貶低歷史的言論。」

今天正值納粹投降80週年，以色列駐台辦事處也發文批評，「我們對於將納粹政權的暴行，與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任。我們反對任何形式淡化大屠殺的行為；這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。我們呼籲社會各界的領袖們，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度。尤其在政治辯論的時刻，領導人擁有選擇的力量——選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存的訊息。」

除此之外，歐盟、法國、荷蘭、比利時等國在台協會，也相繼轉發德國聲明力挺，今傍晚6點多英國也「參戰」，表明不贊同朱立倫的言論。針對朱立倫引發的外交爭議，我國外交部今天表示，將逐一向歐洲各駐台辦事處表明我政府將注意此事，並向國際社會澄清這「絕對不是台灣主流民意」。

令人傻眼的是，朱立倫今天還不覺自己所言有何不妥，回應稱外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政，國民黨的立場很清楚，民主政府也有可能產生法西斯，賴清德已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同，這是歷史教訓，他呼籲各界要嚴正面對所有殘害民主或迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是大家的共同目標，也是他的原意。

朱立倫的表現讓大批網友直搖頭，「國民黨現在是要跟整個歐洲對著幹嗎」、「根本義和團」、「2025年的義和團出現！」、「朱立倫要戰歐洲了」。許美華也在臉書發文吐槽：「被德國在台協會嚴厲譴責後，國民黨朱立倫繼續硬拗回罵……多國轉貼德國在台協會發文力挺，國民黨跟朱立倫，現在是要重演慈禧太后對戰八國聯軍嗎？國民黨請加油，我要看到血流成河！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法