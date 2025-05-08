多國譴責朱立倫「希特勒說」 涉外人士：跟進威權論述引發歐洲警惕

中國國民黨主席朱立倫接連以「納粹」、「希特勒」來諷刺民進黨以及總統賴清德，引起多國在台協會譴責。（資料照）

2025/05/08 19:11

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨拿希特勒類比賴清德總統，德國在台協會、以色列駐台辦事處接連發聲明譴責，歐洲經貿辦事處、法國在台協會等歐洲國家駐台機構也轉發表達聲援。涉外人士分析，歐洲對於威權國家反過來指控民主國家法西斯非常有印象，因此看到民主國家有人跟進相同論述，會特別警惕。

國民黨主席朱立倫昨在國民黨中常會指控，總統賴清德對在野黨的所作所為，是在做「希特勒做的事」。德國在台協會昨晚聲明指出，國民黨應避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比；以色列駐台辦事處今也表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢不當比較的言論感到失望與憂心；歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處、英國在台辦事處等機構，也轉貼德國在台辦事處聲明表達支持。

請繼續往下閱讀...

涉外人士今受訪分析，歐洲國家之所以很快反應立場，是因為過去這幾年有類似經歷，先前俄羅斯對喬治亞、對烏克蘭有明顯侵略或干涉內政行為時，都會指控對方是「法西斯」，俄羅斯以各種文宣指責烏克蘭總統澤倫斯基是希特勒、法西斯、納粹，宣稱要阻止烏克蘭納粹化、被法西斯主導，「威權國家反過來指控別人法西斯，歐洲人非常有印象」。

涉外人士指出，2年前起，中國的社群或官媒也有類似操作，開始說台灣正在法西斯化，或說賴清德是希特勒、正在走納粹路線，很遺憾台灣也有人用同樣的論述，歐洲會快速反應就是因為類似經驗，是因為過去幾年有共同經驗，因此會特別警惕，這也是歐洲對歷史與二戰的警醒與警惕。

涉外人士強調，這次歐洲反應特別快，而且是全面性的，因為他們知道這種操作手法來自威權國家，透過各種訊息操作、認知操作，去挑撥民主國家之間的對立，過去俄羅斯這樣對待歐洲國家，中共也有樣學樣，這些共同經歷，讓歐洲人聽到民主國家有人跟著講這樣的話，會特別警惕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法