國防部發言人孫立方來自中國卻可當兵？陸委會：當年沒有兩岸條例

陸委會發言人梁文傑說，孫立方來台時是1982年，不久後就報考軍校，當時還沒有兩岸人民關係條例，自然沒有相關規定。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/08 19:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕師大附中高中生在中國南京出生，來台入籍未滿20年，無法報考國防醫學院。有媒體質疑，國防部發言人孫立方中將同樣來自中國，卻可報考軍校。陸委會發言人梁文傑今天回應，孫立方來台時是1982年，不久後就報考軍校，當時還沒有兩岸人民關係條例，自然沒有相關規定。

梁文傑在陸委會記者會說，兩岸條例第21條規定，入籍未滿20年，不能擔任情報人員、志願役軍士官兵等。該法1992年訂立以來，各政府機關一律遵守，尤其是國防部所屬機關，「該名學生不是唯一個案，歷年來都有，不是今年才突然冒出來的！」

請繼續往下閱讀...

關於孫立方的情況，梁文傑說明，孫立方來台是1982年，不久就報考軍校了，當年還沒有訂定兩岸人民關係條例，「當時還沒有這個規定」。

梁文傑指出，當年政府對「反共義士」的待遇非常好，有些是軍人投奔來台的，還會直接授予軍階、軍銜。

孫立方來台時是14歲，有「反共小義士」之稱。孫立方的母親是京劇名伶張至雲，師承梅蘭芳親傳弟子言慧珠。文化大革命期間，言慧珠受不了紅衛兵的批鬥虐待懸梁自盡，張至雲也被捕入獄，遭下放勞改；1982年張至雲帶著孫立方、妹妹孫舞鳳到日本橫濱探親，進而投奔自由，在中國災胞救濟總會的協助下抵達台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法