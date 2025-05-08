出席八田與一逝世83週年追思 賴清德：烏山頭的水灌溉日本人、台灣人心田

「嘉南大圳之父」八田與一技師逝世83週年追思紀念會，總統賴清德致祭獻花追思。（記者楊金城攝）

2025/05/08 18:58

〔記者楊金城／台南報導〕農水署今天（8日）下午在台南官田烏山頭水庫舉辦「嘉南大圳之父」八田與一技師逝世83週年追思紀念會，總統賴清德從擔任台南市長、行政院長、副總統到總統，連15年出席追思會，他代表政府和人民表達感恩，強調烏山頭的水不只灌溉農田、供應南科用水，更珍貴的是灌溉日本人、台灣人的心田。

追思會由賴清德擔任主祭，包括農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲、日本台灣交流協會代表片山和之、所長奧正史、八田與一長孫八田修一家族、日本金澤市長村山卓、農水署署長蔡昇甫、台灣友好親善會等台灣、日本來賓有500多人參與追思活動，共同感念八田與一守護嘉南平原及農業的貢獻。

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黃偉哲說，台南市政府結合六甲區公所、農會、在地青農共同開發台南16號越光米，取名為「八田穗越」，特別致贈給出席來賓，期盼大家吃到「八田米」，就想起八田與一對烏山頭水庫的貢獻，也將推動日本、台灣學生交流修學旅行認識，延續下一代台日友誼。

陳駿季表示，八田技師建造烏山頭水庫，不只搭起台日友好交流橋梁，在農業方面台灣優質水果和農產品，近些年銷往日本獲得日本人肯定，上月底農業部在日本更成立農業組，未來加強台日農業交流和合作。

片山和之說，今年初有份日本民調顯示，台灣人有81%對日本「親近」（好感），日本人有77%對台灣好感，台日關係歷年來最佳，希望未來秉持八田與一的精神，雙方攜手進一步發展，並深化日台夥伴關係。

賴清德指出，台日對八田技師的紀念追思隨時間愈久、感念愈多，八田技師不只建造烏山頭、嘉南大圳，還參與台南水道、南投日月潭、台北下水道、桃園大圳、高雄港等工程，一生奉獻給台灣，台南人視他為台南人，台灣人也視他為台灣人，讓台日不只是朋友，更像家人。

賴清德說，烏山頭水庫發展農業，促進工商業，連台積電先進三奈米製程也用到，更珍貴的是灌溉日本人、台灣人的心田，台日關係像家人的感受，所以日本發生地震，台灣會關心，台灣發生地震，日本也會關心，因此前首相安倍表達台灣有事，日本也有事的立場，包括日本前首相菅義偉、岸田文雄、現任首相石破茂等人，多次在國際社會公開講，台海和平穩定是全球安全跟繁榮的必要元素，表達對台灣安全的關心和支持，他要代表台灣人民感謝日本政府、國會、社會，多年來跟台灣攜手同心發展台日兩國發展、印太和平的努力。

日本台灣交流協會代表片山和之向八田技師致祭。（記者楊金城攝）

八田與一長孫八田修一在八田技師銅像前致祭。（記者楊金城攝）

台南女中獻唱天空之歌。（記者楊金城攝）

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