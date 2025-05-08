「426主揪」養生館闆娘涉暴力討債收押 林志潔：鄭正鈐出來面對

挺國民黨立委鄭正鈐的新住民何氏卿涉放借貸遭收押。（林志潔提供）

2025/05/08 20:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白426凱道「戰獨裁」有移工被動員戴著新竹市立委鄭正鈐的帽子，而挺鄭正鈐的越南新住民何氏卿自稱是主揪，新竹市雙罷免總部發言人林志潔接獲檢舉，何氏卿與麻姓男友人涉借放貸，甚至在臉書貼文懸賞，還在新竹市經營的養生館打人。何氏卿與麻男今天收押禁見，林志潔呼籲鄭正鈐出面說明，呼籲檢方向上追查，勿枉勿縱。鄭正鈐辦公室則說，尊重司法調查。

林志潔說，新竹地檢署以加重重利罪、恐嚇危害安全罪、違法洩漏個資罪、傷害罪等犯行，5月6日搜索紅娥養生館，帶回證物帳冊、被害人名冊、身分證，拘提涉案的何氏卿和其麻姓男友，經檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞聲押，今天獲准。

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她說，藍白發起的426凱道集會，鄭正鈐違法動員外籍人士上凱道反罷免，而且一開始就說謊，聲稱完全不認識這些人，只是在遊行時被動提供物資，後來被揭露後，這些外籍青年根本就是在新竹著裝完畢上車；再回應媒體說這些都是有台灣身分證的新住民，卻又被打臉，養生館老闆娘何氏卿聲稱去凱道都是親友，卻意外揭穿鄭委員二度說謊，因為何氏卿坦承都只有居留證而無身分證，顯有選罷法違法。

她說，之後何氏卿開記者會，以新住民人權展望協會前會長身分，指控雙罷免總部踢爆違法不當動員是歧視新住民，但她同時收到多則關於何氏卿經營高利貸和暴力討債的吹哨資料，以及其麻姓男友毆打欠款的新住民姐妹的影片，整個事情才曝光。

她說，原來，鄭正鈐的好朋友，是專營地下金融、剝削壓迫新住民的吸血組織，荒謬的是，何氏卿口中那個很照顧她、所以幫他動員反罷免的鄭正鈐，照片還掛在養生館，卻一直神隱，避不回答各界的疑問。

林志潔感謝檢警和移民署的努力，如今何氏卿和其麻姓友人已被羈押，顯示背後還有共犯，請地檢署之後能將這些犯罪集團的背後門神一網打盡，掃除藏污納垢的地方。

林志潔更呼籲市民，罷免三階投票一定要出來投同意罷免，一起把這些長年危害新竹、金錢關係複雜、犯罪集團糾纏不清的不適任立委罷免掉，還我新竹潔淨，保護城市和市民的安全。

挺國民黨立委鄭正鈐的新住民何氏卿涉放借貸遭收押。（擷取自林志潔提供影片）

挺國民黨立委鄭正鈐的紅娥養生館闆娘何氏卿涉放借貸遭收押。（擷取自林志潔提供影片）

新竹市雙罷免發言人林志潔籲鄭正鈐（右）出來面對。（資料照）

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