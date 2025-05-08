不滿新北財政局新聞稿扯餵藥案「造謠」 議會民進黨團提5專案報告

新北市議會民進黨團不認同財政局長陳榮貴的態度，要提出5項財政相關專案報告。（記者黃子暘攝）

2025/05/08 19:14

〔記者黃子暘／新北報導〕「房屋稅2.0」新北市有約千件稅單有誤，新北市財政局澄清新聞稿標題提及板橋區幼兒園餵藥案一事，引爆與市議會民進黨團的戰火。綠營今（8）日指出，黨團不認同財政局長陳榮貴的態度，要提出5項財政相關專案報告。副議長陳鴻源裁示先到小組討論。

民進黨團指出，5項臨時動議案分別為公有土地盤點、歲入超收、土地徵值稅激增、欠稅清理進度及永和大陳社會住宅分配問題，盼藉此5項專案報告檢視市政財政紀律、稅收正義與資產管理。

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黨團總召集人廖宜琨說，這5項議題與市民權益息息相關，要求市府針對多年積弊逐一說明；新北市擁有龐大公有土地資源，但現行管理制度權責不清，導致土地閒置或浪費情況嚴重，黨團要求市府針對公有土地進行全面盤點並提升土地使用效能，此外，歲入連年超收、土地徵值稅額激增，卻未見相應的公共建設與民生福利提升，要求市府交代財源流向何處。

副總召蘇錦雄說，永和大陳地區社會住宅分配問題凸顯市府都市更新政策執行落差；永和大陳都更案公共設施從552坪縮減到276坪，部分還納入公設，市府將回收房屋出售資助中正橋及捷運建設，未留經費改善當地，區公所與國父紀念館併入行政園區後，永和將缺乏大型集會所，市府應檢討分配原則。

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，新北市對於長期欠稅戶欠繳金額累積龐大，卻無積極清理機制，恐衍生稅收不公與選擇性執法的疑慮；市府去年稅收超收20億，但未曾說明用途，這些專案報告是對市府整體施政體系的壓力測試，民進黨團將監督市府重視市民需求。

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