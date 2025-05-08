中國拿二戰連結反美統戰 涉外人士：對台認知戰將延續到9月

外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴及多位駐台代表出席。（記者羅沛德攝）

2025/05/08 19:00

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今在歐戰勝利80週年紀念活動致詞點出三大意義，涉外人士透露，中國試圖以「抗日暨反法西斯」的史觀詮釋二戰，進而作為內外宣及對台統戰主軸，中國這波認知戰預計持續到9月北京大閱兵，因此賴總統以紀念二戰作為序曲鋪陳，重申二戰真正的價值，應對中國扭曲全球史觀的「洗產地」、「清除記憶」作為。

涉外人士指出，今年中國將二戰勝利稱為「抗日暨反法西斯80週年」，中國國家主席習近平，還將赴莫斯科與俄羅斯一同慶祝，因為中國去年起就設定，拿二戰與反美連結，並以反法西斯、抗日作為內外宣認知操作的主軸，向國際宣傳中國是二戰主要戰勝國，肩負維護戰後國際秩序的責任，挑戰中國就是顛覆國際秩序，隱含對民主國家警示，中國區域作為、俄羅斯入侵烏克蘭的攻擊。

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這位人士分析，中國也試圖從法律戰層次，闡述所謂「中國在二戰後『回收』台灣，所以台灣是中國的」，即便眾所皆知共產黨在抗日時是「扯後腿」角色，中共仍積極安排一系列「兩岸共同抗日勝利80週年」紀念活動，想用一套不同於全球與歷史的中國史觀，詮釋權世界的記憶，當中蘊含統戰及對民主世界的干擾。

涉外人士透露，中國今年一直將「兩岸共同抗日勝利80週年」設定為對台統戰主軸，賴總統與團隊一直在討論，要有所因應，所以賴總統從歐戰勝利80週年的談話，作為序曲鋪陳，最重要的是隨時提醒自己，紀念歐戰的真正意義「侵略必敗、團結必勝」，愛好和平就不能坐視不管，給極權甜頭不但無助和平、還會擴大野心。

該人士表示，提醒大家記取80年前的經驗，共同合作、及早應對，才能對單邊行為形成嚇阻，是賴總統談話中最重要的脈絡，賴總統也比對80年前與現在，台灣與國際民主社群依然遭遇共同威脅，過去很難想像有以國家主導的力量，會破壞他國海纜、基礎設施、網路攻擊來換取地緣政治利益，也沒想過民主國家選舉，會有境外訊息戰來干預內部運作秩序，可是如今出現在歐洲、也出現在台灣。

涉外人士評估，中國這波認知操作會持續到今年9月北京大閱兵總結，在此之前，中國訊息操作、干預會不斷進行，包括持續拉攏台灣政治人物、社團，共同參與兩岸抗戰勝利80週年相關活動，把史觀往中國設定的方向操弄，因此我方政府必須有所對應，要不斷在不同場合重申，二戰勝利80週年的真正意義、如何面對共同挑戰。

中國國家主席習近平7日抵達莫斯科的伏努科沃機場，準備出席俄羅斯二戰戰勝納粹德國80週年慶典。（美聯社）

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