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    清大生投訴老師出「罷免」作業 教部：課程應避免為特定政治團體宣傳

    清華大學的影像選修課爆發爭議。（資料照）

    清華大學的影像選修課爆發爭議。（資料照）

    2025/05/08 19:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立清華大學一名學生向教育部陳情表示，她選修校內的影像相關選修課，老師要求製作「全台大罷免」的影片企劃，質疑該清大老師出的作業是否違反教育行政中立。教育部今（8）日回應表示，教育部已接獲學生陳情信件，將函請學校了解，案內課程實施是否符合教育基本法精神及原則。

    教育部表示，尊重憲法保障的大學自主與教師講學自由，但大學在實施課程時，應注意教育基本法精神，重視學術專業及教育中立，並避免課程成為特定政治團體宣傳場合。

    清華大學中文系教師游惠貞因開基礎影像敘事課，要學生以此次大罷免議題拍攝影片交作業，遭學生在Dcard靠北「扯政治的都什麼課？」討論，更有學生稱此課不甜，且作業成績佔比30％，不少學生紛紛退課，最後僅剩6個學生。有學生認為大學教師在課堂上提罷免議題，是把政治帶入校園。

    清大校方則回應，尊重教師在課程設計中的教學自主與專業判斷，也理解課堂上討論社會議題是高等教育中重要的一環。然而，教師在引導學生進行課程活動時，應審慎處理涉及公共或政治性議題，避免使學生感受到不當壓力，並應確保課程評量與學生立場無涉。

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