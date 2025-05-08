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    統戰鎖定原民稱「同宗同祖中華魂」 陸委會：不知為何是炎黃子孫

    雲南民族大學舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，現場布置「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語。（擷取自雲南民族大學官網）

    雲南民族大學舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，現場布置「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語。（擷取自雲南民族大學官網）

    2025/05/08 20:24

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕雲南民族大學舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，邀前國民黨立委、東華大學研究員孔文吉及原住民團體赴中交流，現場布置「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語。陸委會發言人梁文傑批評，中共通常打的口號是說，雖然大家都是少數民族，但是大家都是炎黃子孫，「我也不知道少數民族為什麼會是炎黃子孫」。

    雲南民族大學官網活動訊息顯示，學校黨委副書記劉清江致詞說，「兩岸同胞始終是血脈相連的一家人，活動的發展將進一步增進兩岸同胞的情感認同，共同譜寫兩岸文化交流新篇章」。

    當天獲聘雲南民族大學客座教授的孔文吉則說，未來將與兩岸師生分享經驗、探討合作，搭建更多兩岸文化交流的橋樑，讓年輕一代在對話中傳承文化，在創新中凝聚共識。

    活動是中國雲南省政府台灣事務辦公室主辦，雲南民族大學承辦，旨在深化兩岸人文交流，促進雲台融合發展。中共邀請台灣原住民參訪團、台灣雲南同鄉會代表、在滇台商台企代表、新世紀文化藝術團等參與。

    針對此活動是否涉及民族統戰？梁文傑說，這並不是新的現象，中共統戰部門對台灣原住民一向著力很深，經常舉辦活動的省分包括雲南、廣西、貴州，這些少數民族比較多的地方。

    梁文傑舉例，中共通常打的口號是說，雖然大家都是少數民族，但是大家都是炎黃子孫，「我也不知道少數民族為什麼會是炎黃子孫」。

    對於孔文吉擔任東華大學研究員，雲南民族大學又聘請孔擔任客座教授，是否有法律問題？梁文傑回應，要看在東華大學是不是正式的職位，如果是兼任研究員，可能不涵蓋，但如果是正式職位的話，就要研究一下。

    梁文傑提及，這還牽涉到在東華大學有沒有教職以外的行政職，因為有兼行政職的話，因為東華大學是國立學校，有兼行政職的話就視為公務員，公務員的規範又更嚴格，所以這部分會再研究。

    雲南民族大學舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，邀前國民黨立委、東華大學研究員孔文吉（右二）及原住民團體赴中參加，孔文吉更獲聘為雲南民族大學客座教授。（擷取自國台辦旗下中國台灣網）

    雲南民族大學舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，邀前國民黨立委、東華大學研究員孔文吉（右二）及原住民團體赴中參加，孔文吉更獲聘為雲南民族大學客座教授。（擷取自國台辦旗下中國台灣網）

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