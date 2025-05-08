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    首頁　>　政治

    羅廷瑋「做的過分欠道歉」！老師力挺罷免 私訊賴佳微曝對話內幕

    羅廷瑋在全國罷免二階連署中是達成率最高的國民黨立委。（記者蔡淑媛攝）

    羅廷瑋在全國罷免二階連署中是達成率最高的國民黨立委。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/08 20:44

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕前台中市議員賴佳微發文透露，擔任議員期間遭遇身體與心理傷害，對政治產生恐懼，沒有再參選想法。外界直指，加害者就是全國罷免2階連署達成率最高的國民黨立委羅廷瑋，羅廷瑋大學老師吳政峰也私訊賴佳微，羅廷瑋當時言語挑釁與歧視，欠她「一個真心誠意的道歉」、「讓人民透過罷免，評價他這幾年來的作為，也是民主的真諦」。

    國立勤益科技大學資訊管理系兼任助理教授吳政峰3月對羅廷瑋發出公開信，勸他好好當個無黨籍議員或里長。賴佳微在臉書發文後，吳政峰也私訊她，信中提到與羅廷瑋漸行漸遠的原因之一，就是羅廷瑋在議員期間對她造成身心傷害，認為羅廷瑋「做的過分了」，欠她一個真心誠意的道歉，羅廷瑋卻認為，一旦道歉就是落入「側翼」的陷阱與圈套，後續的攻擊會更加猛烈。

    吳政峰說，身為曾經協助過羅廷瑋的老師，自己難辭其咎，羅廷瑋造成的問題，「讓人民透過罷免，評價他這幾年來的作為，也是民主的真諦。」

    賴佳微今天說，吳老師看到她發文後特別發訊息鼓勵她，只是他們都沒想到羅廷瑋接著又網路PO文，利用已經結案的恐嚇訴訟政治操作，因此決定將訊息對話內容公布出來，她說，只有大罷免第三階投下「同意」罷免的那一票多過反對票，才能喝止他們繼續作亂。

    賴佳微曾連任4屆議員，2019年前後與羅廷瑋有多起議事衝突，她指控羅廷瑋性騷擾，均不起訴或不成立；後來羅廷瑋控告賴佳微恐嚇危害安全罪，台中地方法院判處徒刑4月，可易科罰金約12萬元與上訴。

    羅廷瑋對於賴佳微等人批評，未回應媒體詢問，而在臉書回應「面對謠言我們不畏戰，法院判決對方有罪」早在數月前已收到勝訴判決，原本無意再對外提及，盼能給予對方最後的尊重與空間，但令人遺憾的是側翼又拿出此案炒作。

    羅廷瑋大學老師吳政峰私訊賴佳微指羅廷瑋當時言語挑釁與歧視，欠她「一個真心誠意的道歉！」（翻攝自臉書）

    羅廷瑋大學老師吳政峰私訊賴佳微指羅廷瑋當時言語挑釁與歧視，欠她「一個真心誠意的道歉！」（翻攝自臉書）

    2019年中火議題中，賴佳微（中）指控羅廷瑋（右）逼近說，「要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近」。（翻攝自賴佳微臉書）

    2019年中火議題中，賴佳微（中）指控羅廷瑋（右）逼近說，「要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近」。（翻攝自賴佳微臉書）

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