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    朱立倫批賴清德如法西斯 宋建樑：罵得那麼沒水準

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/05/08 18:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨主席朱立倫近日指稱總統賴清德面對在野黨的作為，「就是在做希特勒做的事情」，並指賴「已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同」；對此，曾因手比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章引發爭議的「三月圍城」領銜人宋建樑說，「這不是在罵他們，是在給他們貼金，民進黨這群人連當法西斯的資格都沒有，別再給它們臉了，實在看不下去朱主席罵得那麼沒水準。」

    宋建樑今天表示，法西斯好歹也有建設跟功績，至少搞得出整套體系，能民族動員、有國家情懷、改善人民生活水準、開疆拓土、偉大復興，最後沒能貫徹反共征俄的戰略，雖敗猶榮；然而，民進黨「整天裡通外邦、賣國求榮、靠外援輸血、迫害自家人民的外夷鷹犬」，背棄清廉、勤政、愛鄉土的核心價值，能跟法西斯扯上邊？

    宋建樑質疑，如果「獨裁無能」也能叫法西斯，那無業遊民是否都能稱是無產階級革命者？不要再用錯詞來抬舉民進黨，「他們只是膽小鬼、殖民地管家、抱著冷戰殘骸不肯放手的歷史寄生蟲、散播禍延子孫的精神瘟疫比黑死病跟愛滋還可怕。」另公告即起至6月13日（不含六、日）於三重區設置連署收件站，「目前連署突破1萬份」。

    據了解，罷免李坤城二階連署4月25日開跑，今天是第14天。

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