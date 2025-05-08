習近平指「開羅宣言」確認中國對台主權 陸委會打臉：PRC那時不存在

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/08 18:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平7日投書俄羅斯媒體《俄羅斯報》，指稱「開羅宣言」、「波茨坦公告」都確認中國對台灣主權，並稱聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。陸委會發言人梁文傑今日駁斥，「開羅宣言」和「波茨坦公告」是1943年，那個時候叫做中華民國。中華人民共和國（PRC）那時並不存在，台灣並沒有交給中華人民共和國。

中國官媒《新華社》報導，習近平在《俄羅斯報》發表題為「以史為鑑 共創未來」的署名文章，回顧中俄在二戰時並肩作戰、相互支援，並提到今年也是台灣光復80週年。台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。

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習近平聲稱，「開羅宣言」、「波茨坦公告」等一系列具有國際法效力的文件，都確認中國對台主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性，不容挑戰。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會說，我們必須要知道，「開羅宣言」和「波茨坦公告」是1943年，那個時候叫做中華民國。包括聯合國成立時，你看「聯合國憲章」到現在為止，上面都是寫中華民國，不是中華人民共和國。

梁文傑指出，台灣在戰後確實是被交給了中華民國，這也是為什麼中華民國現在在台灣擁有合法地位的原因。但是不管怎樣，中華人民共和國那時候並不存在，所以台灣並沒有交給中華人民共和國。

梁文傑提及，聯大2758號決議沒提到台灣，只是驅逐蔣介石政權及其代表中國的合法性，並沒有提到台灣的歸屬問題，也沒有賦予中華人民共和國代表台灣的權利。

梁文傑強調，中華人民共和國想要代表全中國，說台灣也是屬於中華人民共和國的，他們的立場我們可以理解，但是我們立場不是這樣，政府立場就是「台灣是屬於中華民國的」。

針對中國三段論說法，是否跟台灣地位未定論衝突？梁文傑回應，世界上只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這個是中共的三段論，但這三段論「我們是不接受的」。他剛剛所講的，並沒有談到台灣地位未定論，而是很明確講「台灣是屬於中華民國的」。

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