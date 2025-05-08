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    朱立倫遭德、以譴責還嗆「別干涉內政」 許美華曝藍營最大問題！

    國民黨主席朱立倫「希特勒說」惹議。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫「希特勒說」惹議。（記者塗建榮攝）

    2025/05/08 21:01

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日一席「希特勒說」引發歐洲多國關切，德國與以色列在台協會相繼發文譴責，沒想到朱立倫今天竟回嗆「外國政府不要干預內政」。對此，科技專家許美華搖頭嘆：「國民黨現在最大的問題之一，就是完全不願承認顯而易見的簡單事實，一路洗腦、欺騙自己的支持者，帶著一群蠢蛋像羊群一樣跳懸崖！」

    昨天（7日）朱立倫在藍營中常會上批評，總統賴清德就像希特勒，靠民主選舉選上，藉民主之名動用司法手段一一消滅在野黨，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。其發言曝光後，德國在台協會和以色列駐台辦事處先後發文譴責，歐洲包括歐盟、法國、荷蘭、比利時；英國等國在台協會也紛紛轉發相關聲明，表明不贊同朱立倫的言論。面對自己引發的外交爭議，朱立倫卻絲毫不覺自己有錯，今天還回嗆「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政」。

    對此，許美華在臉書發文，「國民黨現在最大的問題之一，就是完全不願承認顯而易見的簡單事實，一路洗腦、欺騙自己的支持者，帶著一群蠢蛋像羊群一樣跳懸崖！德國在台協會發文譴責朱立倫，連歐盟粉專都轉發，他們怎麼可能是為民進黨說話？民進黨沒有那麼厲害好嗎！德國人希望世界永遠記住納粹的惡行，不要淡化這段歷史，德國在台協會發文的出發點，就這麼簡單。結果中國國民黨網軍、粉專一起出動，在德國在台協會貼文留言攻擊德國政府及民進黨。」

    「最簡單不過的事實就是，國民黨跟朱立倫一直把民進黨說成納粹、希特勒，兩者拿來對比不只不倫不類，根本顛倒黑白；如果德國在台協會不出來譴責，就是坐視、默許國民黨跟朱立倫胡說八道，讓納粹、希特勒的罪行被淡化，這是德國人無法接受的。就像國民黨到現在，都還一直定調『民進黨發起大罷免』、『志工都是收錢的』，完全不願面對，這場風起雲湧的罷免運動，是成千上萬自動自發、颳風下雨被罵被羞辱被攻擊都堅持不退的公民撐起來的。」

    最後許美華直言，「不敢面對事實，亂紮稻草人攻擊，就會得到像德國在台協會的嚴厲譴責；接下來的大罷免也是一樣，國民黨等著被憤怒的公民重拳回擊吧！」

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