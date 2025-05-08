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    「南京出生」無法報考國防醫學院 陸委會：不符兩岸條例

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/05/08 17:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕師大附中一名學生申請國防醫學院，因出生地在中國南京，校方依兩岸人民關係條例入籍未滿20年規定，刷掉報考資格。陸委會發言人梁文傑今日強調，該個案身分轉換從3歲起算，因為不符合兩岸條例21條規定，所以抱歉沒有辦法考。

    梁文傑在陸委會記者會指出，我國國籍是屬人主義沒有錯，所以只要父母有一方是有中華民國國籍，自然就可以擁有中華民國國籍，這個沒有問題。中共的規定也一樣，且規定在中國出生的小孩，一出生就要報戶口，所以這個小孩雖具有中華民國國籍，但可能同時有在對岸設籍，然後取得中華人民共和國國籍。

    梁文傑說明，以此個案來講，大概3歲時候獲准回台定居，然後初設戶籍，而且當時有繳對岸的除籍證明。這個意思是他在中國出生以後，是有在那邊報戶口，所以他來了以後，要取得台灣的定居身分，有繳除籍證明，所以身分轉換是從3歲左右開始起算。

    梁文傑表示，兩岸人民關係條例第21條規定，當你身分轉換後，必須要經過20年，否則不能擔任情報人員、不能擔任志願役軍士官兵，也不能擔任國防機構的文職教職或聘僱人員。

    梁文傑說，多年以來，各政府機關都一律遵守兩岸條例第21條，尤其是國防部所屬機關。這位學生絕對不是單一個案，歷年來都有，因為不符合兩岸條例21條規定，所以抱歉沒有辦法考。

    梁文傑進一步說，此類案件不是今年才出現，當然必須要遵守法律，國防部對於這個個案亦須遵守兩岸條例21條規定，而且國防部所屬機關確實是有特別的必要性。

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