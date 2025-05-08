前兩天才說看很開...徐巧芯急喊話「相信我一定贏」 網瘋湧社群嘲諷！

國民黨立委徐巧芯罷免案二階連署，達成率全國第一。（資料照）

2025/05/08 19:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免台北市國民黨立委賴士葆、徐巧芯、王鴻薇3民團今天（8日）一起到北市選委會送件，其中徐巧芯以4萬1201份，高達175%罷免連署達成率狠甩罷免台中市藍委羅廷瑋的169.3%，成了「全國第一」。臉書社群難得沉寂整整2天的徐巧芯，今天發文向藍軍喊話「相信我，一定會贏」，不過貼文底下卻是大批網友湧入嘲諷！

罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」今天送出2階連署書4萬1201份，遠超法定門檻，連署達成率高達175%，狠甩第2名羅廷瑋和第3名傅崐萁的169%。領銜人曹興誠透露，實際收件數更多，共4萬1867份，達178%，但來不及造冊，留了600份。

請繼續往下閱讀...

本月5日徐巧芯在某網路節目談到自己的罷免案時，還稱自己其實看很開，假設真被罷免，她也沒事做，她就也來搞罷免，就算要身分證連署也可以做，她要一個一個把綠營的人罷掉。她甚至還說，罷團以為罷免就可以破壞藍營接班計劃，但他們錯了，「是怎樣？被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎？」引發鄉民熱議。

6日、7日臉書完全沒發文的徐巧芯，今天得知自己的罷免案連署達成率，高居全國第一後，急忙在臉書發文催不同意罷免票，「反獨裁，反綠共，國會需要監督的力量。『出門投票，不同意罷免』，尊重參與連署的人，但投票我一定會贏！相信我，一定會贏！」

不過貼文發出後，大批網友湧入嘲諷，「妳好棒！又拿回第1名了！」、「巧芯巧芯得第一！」、「前幾天不是說看很開？」、「加油！會讓妳專心去鬥蔣萬安選市長！」、「三階同意罷免徐美鳳，你一定會贏！第1名非妳莫屬」、「支持巧芯，就投同意！預祝妳三階罷免最高票！」、「賀二階奪冠，祝高票當選，罷免成功！」、「好的，一定出門投罷免票」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法