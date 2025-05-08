朱立倫以納粹比擬台灣 陳冠廷：遺憾他未曾反思令人痛心

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

2025/05/08 17:15

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫以「納粹」、「希特勒」批評執政黨、總統賴清德。德國在台協會發聲明「對朱立倫的言論感到失望與不安。」對此，立法院外交及國防委員會民進黨立委陳冠廷表達深切痛心與遺憾，並批評朱後續發言不僅未展現對歷史的基本理解與尊重，反而加劇國內外對台灣民主形象的傷害。

「我要坦白說，我對朱立倫主席的發言感到非常痛心，也極為遺憾。」陳冠廷表示，政黨領袖竟將台灣比作納粹德國，這不只是歷史觀的錯誤，也是對台灣人民共同守護民主成果的嚴重傷害，更是轉型正義還沒有完成的表徵。

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他指出，德國在台協會罕見出面公開回應，並非干涉內政，而是源於一個曾經歷極權統治的國家，對歷史的深刻反省與對全球民主發展的責任感。「這是提醒，不是批評，是一個曾墜入深淵民族的善意警示，提醒我們不能輕率對待歷史記憶。」

然而，朱立倫今受訪時卻態度強硬，不僅未回應外界疑慮，還反嗆：「國際社會不應幫有可能傷害民主的獨裁者講話」、「外國政府不應成為迫害民主幫兇、干預各國內政」，甚至指責真正應檢討的是賴總統。

對此，陳冠廷嚴正指出：「朱主席的回應，已不只是曲解歷史，而是刻意將歷史創傷工具化，模糊台灣的民主本質，更挑戰國際社會對我們的信任。」

他也再次強調，這並非單一案例。過去國民黨推動罷免期間，曾出現罷團領銜人配戴納粹臂章，引發以色列代表強烈譴責。而此次除了德國之外，歐盟、法國、比利時、以色列等國，也紛紛對朱立倫的發言表示關切，這顯示國際社會對此議題高度敏感，台灣更應以謹慎態度面對。

「一個民主國家的政黨領袖，應對極權歷史有全面認知，對國際盟友的善意提醒給予尊重。」陳冠廷表示，若台灣由不尊重歷史、輕忽盟友的領袖來代表，無論在國際上還是對內，都是極大風險。

「民主不是口號，而是責任。這是我們賴以生存的價值，不容扭曲、也不容踐踏。」陳冠廷最後呼籲所有政黨，不分朝野，應謙卑面對歷史、負責任地面對盟友、誠實面對人民，全面進行轉型正義的最後一哩路。

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