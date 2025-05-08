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    統派號召「挺愷愷」為中配遊行充場面 陸委會：魚目混珠不必要

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/05/08 17:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕更生黨號召中配5月10日上街大遊行，訴求「挺中配、反迫害」。陸委會發言人梁文傑今日直言，最近聽說更生黨和新黨可能害怕人數不足，又弄了一個遊行說是要「挺愷愷」，想要把這兩個活動合在一起，然後魚目混珠，這種做法實在是不必要。

    我官方掌握，中配大遊行5月10日將於台北舉行，活動主題為「反對民進黨政府對中配及中配二、三代的歧視性打壓迫害」、「立刻停止違法違憲，對已取得中華民國身分證的中配，重新再補送除籍公證書」。

    梁文傑在陸委會例行記者會表示，關於更生黨5月10日要辦的這個遊行，它是更生黨跟新黨一起合辦，我們認為這樣的活動，當然人民都有請願集會遊行的權利。但要再強調一遍，現在所有跟中配有關的問題，直接跟移民署或陸委會、海基會聯絡是最快的。

    梁文傑指出，最近這一兩個禮拜，我們接到很多詢問或來信求助等，已解決了非常多的問題，所以類似這樣的大遊行，我們認為是沒必要的，而且我們並沒有在迫害中配。

    梁文傑強調，這次要求中配補繳文件是因為法律規定，大家文件沒有補齊，在台灣的身分就不確定、不穩固。所以任何有關的問題，找陸委會、移民署、海基會是最快的，不要去找中間人、中間團體。

    梁文傑說，最近聽說更生黨和新黨可能比較害怕人數不足，所以又弄了一個遊行說是要挺愷愷，想要把這兩個活動合在一起，然後魚目混珠，這樣的做法實在是不必要。他也要呼籲所有的中配家庭，有事情就來找政府。

    另外，「亞亞」等中配宣揚武統，被移民署廢止居留許可後，民眾關心「陳彩虹」、「關關」、「灣灣小月」等其它中配檢舉案件的查處進度。梁文傑回應，這幾位已經移請移民署調查中，目前還沒有具體結果，有結果會跟大家報告。

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