藍營狂扯希特勒 波蘭YTR翻「蔣家黑歷史」︰認同法西斯+當過納粹兵

國民黨主席朱立倫罵總統賴清德「對在野黨做希特勒做的事」，旅台多年的波蘭YouTber「斯坦」翻出與國民黨相關、來自蔣介石一家的「黑歷史」，引發熱議。（資料照，本報合成）

2025/05/08 23:49

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨主席朱立倫昨天批評總統賴清德「對在野黨做希特勒做的事情」，德國在台協會點名譴責，多國駐台機構轉發、跟進。對此，旅台多年、母國曾遭德國納粹入侵的波蘭YouTber「斯坦」翻出蔣介石一家與「納粹」有關的黑歷史。

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斯坦今天（8日）在臉書粉專「波蘭的台灣囡仔」發文說，對於藍白目前在抹「民進黨是納粹」、「賴清德是希特勒」的現象，他決定帶大家一起來回顧，目前躺在桃園市大溪區慈湖營區的「台版臘肉」蔣介石，其過去曾講過︰「今日中國所需要的不是討論未來中國將實行何種理想的主義，而是需要眼下將能夠救中國的某種方法。」

蔣介石曾指出，「『法西斯主義』能不能救中國？我們回答：可以。法西斯主義是目前中國所最番累的。史國現階段的緊急形勢下，法西斯主義是最適合的一種奇妙的藥方，而且是能夠救中國的唯一思想。」另外，斯坦還補充提到，中國類法西斯組織「復興社」，也是由蔣介石一手成立的。

斯坦直言，「所以中國國民黨主席朱立倫在抹黑別人之前，先回顧一下國民黨自己的歷史，好不好？」、「黨主席是不是不知道自己黨的歷史？」，同時斯坦還介紹蔣介石的養子蔣緯國，曾在納粹統治德國期間，前往德國留學與當兵。據了解，蔣緯國曾在自傳中提過這段往事，還透露自己與其他軍校生一起被希特勒召見過3次。

文章吸引不少台灣網友熱議，還有人翻出蔣介石長子蔣經國曾在蘇聯當過列寧共產主義和中國共產主義的青年團黨員，而且「輩份比毛澤東還高」；更有網友指出，蔣緯國赴德期間，所屬的步兵團有參與德奧合併，以及入侵蘇台德地區的行動；另有網友吐槽，當年德國納粹與希特勒，出了名反共產黨主義。

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