朱立倫發言受多國轉發譴責 學者：將讓德、歐了解台灣政治極化

國民黨主席朱立倫一再將總統賴清德類比為希特勒，德國在台協會昨晚發聲指名譴責。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 17:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席朱立倫一再將總統賴清德類比為希特勒，德國在台協會昨晚發聲指名譴責，包含歐洲經貿辦事處、法國在台協會等外國駐台機構紛紛轉發。學者認為，德國在台協會以「淡化」一詞抨擊朱立倫，便是因為台灣民主並不像法西斯政權，後續雖然對台歐、台德關係影響不大，但會讓德國人、歐洲人深刻了解到台灣內部政治的極化與對立。

東海大學政治系副教授林子立今（8）日受訪表示，德國長期以來將希特勒法西斯主義統治德國、殺害眾多猶太人，視為國家歷史上最重要的教訓與反省，並教育下一代勿讓希特勒歷史重演，因此德國對於他國用希特勒來攻擊別人，態度非常謹慎。

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因此，林子立指出，德國在台協會非常在意台灣在野黨主席拿德國歷史上最深刻的教訓，來形容自己的政敵，並不令人意外；德國在台協會在譴責的文章中特別用了「淡化」（trivialization）一詞，抨擊朱立倫試圖淡化法西斯犯下的暴行，便是因為台灣的民主並不像法西斯政權。

德國在台協會在4月中旬發生罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章事件時，以中文、德文雙語在臉書發布聲明；本次卻在深夜僅以英文聲明譴責。林子立分析，採用英文聲明是為了迅速、有效地與台灣大眾溝通，即時性地表達德國在台協會對濫用納粹字眼的抗議。

談及朱立倫發言對台歐、台德關係的影響，林子立指出，「經濟學人」2024年評比顯示台灣民主為世界第12名、亞洲第一，從各個方面都看不出來台灣是像在野黨形容的獨裁國家，外界不會認為台灣是法西斯主義國家。

林子立認為，由於朱立倫並非執政黨主席，也不負責台灣外交政策，因此其發言對台歐、台德關係影響不大，但會讓德國人、歐洲人深刻了解到台灣內部政治的極化與對立，看到台灣民主令人憂心之處；台灣應與歐盟國家在外交、學術、文化等領域深化交流，對包含德國在內的國家有更深入的互相了解。

在德國在台協會昨晚於臉書發文譴責後，歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處、比利時台北辦事處等外國駐台機構，皆轉貼文章表達支持。

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