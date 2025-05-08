高雄第2國際機場議員提議落腳彌陀 陳其邁曝3原因不可行

高市議員方信淵說小港與南星太近，力推到彌陀蓋機場，陳其邁分析那裏有岡山空軍基地、空域重疊。（翻攝官網）

2025/05/08 16:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員方信淵質疑小港機場與南星計畫距離太近，如果在南星規劃國際機場、功能性可能重疊，建議可評估到彌陀蓋機場。市長陳其邁指出，彌陀旁邊有岡山空軍基地、空域可能重疊，就算運用岡山機場擴建、也有腹地不足與距離市區太近等問題。

方信淵今天質詢時，先詢問陳其邁對於建議在南星闢建高雄第二國際機場的動機在哪？接著分析南星計畫與小港太近，功能性、重疊性太高。

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他進一步推薦可評估在彌陀規劃國際機場，彌陀剛好在台南與高雄之間，距離台積電高雄廠也近，整體成本也較低，疑惑為何沒能納入考量？

陳其邁答詢時說明，主要是近幾年南台灣產業發展，南科產值已超過竹科，而高屏半導體產業逐漸成形，對航空運輸需求也將大量增加，從現在來看未來5到10年，貨運增加情況會很快速。

陳其邁強調，有利高雄的交通建設他都支持，但國際機場須經過很多專業評估，至於彌陀的問題主要是旁邊有岡山空軍基地，起降空域重疊，而小港南星計畫在外海填海，未來如果南星機場成形，當然小港機場會慢慢退場，由南星機場取代。

陳其邁說，即使是運用岡山空軍基地現場場地調整，卻有離市區太近、腹地不足的情況，彌陀若要蓋機場、一樣需要填海。

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