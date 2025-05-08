房屋稅單錯誤扯「餵藥案造謠」 新北綠議員要求財政局長道歉

新北市議會民進黨團要求財政局長陳榮貴（中）針對態度問題向議會道歉。（記者黃子暘攝）

2025/05/08 17:06

〔記者黃子暘／新北報導〕「房屋稅2.0」新制上路首年因系統問題，新北市約千件稅單有誤，申報期限延長到6月2日，新北市議員戴瑋姍曾推估新北恐有逾8萬件稅單出錯，財政局發布新聞稿澄清，標題卻含有「請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」措辭，市議會民進黨團極度不滿。今（8）日三讀會齊聲批評財政局長陳榮貴已非首次以政治性語言傷害議員，要求道歉，國民黨團則主張議事應回歸原訂議程，請陳榮貴私下與相關議員溝通致歉。

財政局日前發布新聞稿，標題「有關媒體報導板橋某議員聲稱新北市有8萬件誤開稅單並非事實，請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」，暗指戴瑋姍，引爆民進黨團怒火，昨天審查會，議事主席裁示陳榮貴私下與議員溝通，民進黨團書記長顏蔚慈今天在大會上說，陳榮貴當時轉頭就走，答詢時也態度惡劣、做政治攻防，對於房屋稅有誤一事的說明胡說八道、凸顯專業度不足，還審核新聞稿抹黑議員，黨團無法接受，針對這等藐視議會行為提出最嚴正抗議。

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戴瑋姍說，這等政治攻防無助為市府專業度加分，議員背後代表民意，議會是一體的，要求陳榮貴針對態度問題向議會道歉，並且保證不再用政治性語言面對議會。她也要求副市長陳純敬出面協調、督導局處首長不再使用政治語言傷害議員。

民進黨團前任總召集人鄭宇恩說，財政局曾在審議新北市囤房稅時發稿抹黑民進黨團刻意拖到最後才審議，財政局已非首次在新聞稿使用情緒化字眼，為何要想出「請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」這等標題？難道不覺不妥？房屋稅與餵藥案和關？「你滿腦子只有餵藥案？」

國民黨團副書記長黃心華指出，議會開會時間寶貴，已排定審議自治條例的議程，但多次開會都只有政治口水，盼儘速回歸議程，針對爭執一事，新聞稿標題並未具體點名議員是保留彈性空間，但論述若有不妥應修正，私下局長與議員溝通時談話技巧也應斟酌，不妨私下與議員再溝通表達歉意，盼回歸議程。

藍營議員周勝考說，大會上沒有聽到什麼語言是需要向議會道歉的，大會與私下溝通是二碼子事，業務質詢的事情不應向大會道歉。

國民黨議員陳明義主張，新北約千件房屋稅出錯，中央已經承認是新舊系統勾稽有誤，系統非市府設計，財政局發新聞稿應該就事論事「把名字寫出來」，否則害他誤以為是藍營板橋區議員「何時那麼不用功」。

陳榮貴回應，市政及公共議題需要理性討論，過程中若有不當，為此致歉，業務執行不夠完善之處，會檢討、修正、改進，市府與議會共同解決民眾問題最重要。他也說，昨日散會後處理不當之處、讓議員覺得不舒服處會再修正改進。

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